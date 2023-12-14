Jelang Hadapi Shi Yuqi, Anthony Ginting Evaluasi Penampilan meski Menang atas Kodai Naraoka

JELANG hadapi Shi Yuqi, Anthony Ginting evaluasi penampilan meski menang atas Kodai Naraoka. Ginting bakal melakoni laga keduanya di BWF World Tour Finals 2023 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Kamis (14/12/2023) ini.

Ginting mengatakan bahwa dirinya bakal berdiskusi dengan pelatih terlebih dulu sebelum bertanding kontra wakil China tersebut. Sang pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu mengaku menunggu evaluasi dari pelatih setelah kemenangan di partai pertama atas Kodai Naraoka.

Shi Yuqi sendiri bukan lawan yang asing bagi pria kelahiran Cimahi tersebut. Pertemuan keduanya menjadi salah satu yang paling dinanti oleh banyak penggemar.

"Besok (hari ini) lawan Shi Yuqi (China), diskusi dengan pelatih dulu sambil evaluasi penampilan hari ini. Kami berdua sudah sering bertemu jadi kita lihat besok di lapangan seperti apa," ujar Ginting dalam rilis yang diterima Rabu (13/12/2023).

Sebelumnya, Ginting berhasil memetik hasil positif di babak pertama. Dia sukses mengandaskan wakil Jepang, Kodai Naraoka dengan skor 10-21, 21-10, dan 21-18.