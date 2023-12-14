Gregoria Mariska Bongkar Penyebab Kalah dari Tai Tzu Ying di Laga Perdana BWF World Tour Finals 2023

PENYEBAB Gregoria Mariska Tunjung kalah dari bintang Taiwan, Tai Tzu Ying, di laga perdana BWF World Tour Finals 2023. Tunggal putri Indonesia itu mengaku bermain terlalu berhati-hati sehingga kurang lepas.

Duel Gregoria vs Tai Tzu Ying berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (13/12/2023) pagi WIB itu. Gregoria sebenarnya tampil apik sepanjang pertandingan hingga bisa memimpin 11-10 saat interval.

Bahkan, setelah jeda, Gregoria mampu menjauh dengan keunggulan 15-11 atas lawannya yang duduk di rangking empat dunia itu. Sayangnya, pemain berusia 24 tahun itu banyak memberikan angka cuma-cuma dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya hingga Tai Tzu Ying menyamakan skor menjadi 15-15.

Di poin-poin kritis, Gregoria masih kerap membuat error. Alhasil, dia kalah dengan skor 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Gregoria, yang sempat ketinggalan 2-5, bisa mengejar di angka 5-5. Namun setelah itu, error demi error kembali dilakukannya sehingga kembali tertinggal 8-11.

Walaupun bangkit lagi dan menyamakan skor menjadi 15-15, Gregoria sudah terlalu kerepotan meladeni serangan-serangan Tai Tzu Ying. Pada akhirnya, pemain kelahiran Wonogiri itu kalah dengan skor 17-21 di gim kedua.

Pemain rangking tujuh dunia itu pun mengungkapkan bahwa dirinya bermain terlalu berhati-hati melawan Tai Tzu Ying sehingga permainannya kurang lepas. Alhasil, dia malah kerap kali membuat kesalahan saat ingin menyelesaikan serangannya dan ragu-ragu dalam membuat keputusan.

“Bisa dibilang main saya kurang lepas hari ini. Selain Tau Tzu Ying yang bermain bagus tapi saya rasa saya bermain terlalu hati-hati dan terlalu banyak berpikir mau main seperti apa untuk mencari celah lawan,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Kamis (14/12/2023).

“Itu kelihatan dari beberapa momen ketika harusnya saya sudah melakukan finishing, malah jadi ragu-ragu terus. Hal kecil seperti ini yang berdampak besar di pertandingan tadi,” tambahnya.