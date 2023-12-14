PENYEBAB Gregoria Mariska Tunjung kalah dari bintang Taiwan, Tai Tzu Ying, di laga perdana BWF World Tour Finals 2023. Tunggal putri Indonesia itu mengaku bermain terlalu berhati-hati sehingga kurang lepas.
Duel Gregoria vs Tai Tzu Ying berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (13/12/2023) pagi WIB itu. Gregoria sebenarnya tampil apik sepanjang pertandingan hingga bisa memimpin 11-10 saat interval.
Bahkan, setelah jeda, Gregoria mampu menjauh dengan keunggulan 15-11 atas lawannya yang duduk di rangking empat dunia itu. Sayangnya, pemain berusia 24 tahun itu banyak memberikan angka cuma-cuma dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya hingga Tai Tzu Ying menyamakan skor menjadi 15-15.
Di poin-poin kritis, Gregoria masih kerap membuat error. Alhasil, dia kalah dengan skor 18-21 di gim pertama.
Pada gim kedua, Gregoria, yang sempat ketinggalan 2-5, bisa mengejar di angka 5-5. Namun setelah itu, error demi error kembali dilakukannya sehingga kembali tertinggal 8-11.
Walaupun bangkit lagi dan menyamakan skor menjadi 15-15, Gregoria sudah terlalu kerepotan meladeni serangan-serangan Tai Tzu Ying. Pada akhirnya, pemain kelahiran Wonogiri itu kalah dengan skor 17-21 di gim kedua.
Pemain rangking tujuh dunia itu pun mengungkapkan bahwa dirinya bermain terlalu berhati-hati melawan Tai Tzu Ying sehingga permainannya kurang lepas. Alhasil, dia malah kerap kali membuat kesalahan saat ingin menyelesaikan serangannya dan ragu-ragu dalam membuat keputusan.
“Bisa dibilang main saya kurang lepas hari ini. Selain Tau Tzu Ying yang bermain bagus tapi saya rasa saya bermain terlalu hati-hati dan terlalu banyak berpikir mau main seperti apa untuk mencari celah lawan,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Kamis (14/12/2023).
“Itu kelihatan dari beberapa momen ketika harusnya saya sudah melakukan finishing, malah jadi ragu-ragu terus. Hal kecil seperti ini yang berdampak besar di pertandingan tadi,” tambahnya.