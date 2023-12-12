Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Fajar Alfian Kena Ledek Gara-Gara Gagal Menang Best Dress di Gala Dinner BWF World Tour Finals 2023: Padahal Bedaknya Udah Tebal

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |10:06 WIB
Momen Fajar Alfian Kena Ledek Gara-Gara Gagal Menang Best Dress di Gala Dinner BWF World Tour Finals 2023: Padahal Bedaknya Udah Tebal
Fajar Alfian tampil menawan di gala dinner BWF World Tour Finals 2023. (Foto: Tiktok/@fajri.9596)
A
A
A

MOMEN Fajar Alfian kena ledek gara-gara gagal menang best dress di gala dinner BWF World Tour Finals 2023. Padahal, ganda putra andalan Indonesia itu tampil all out dalam balutan baju tradisional Indonesia.

Ya, para pebulu tangkis top dunia yang lolos ke turnamen penutup tahun, yakni BWF World Tour Finals 2023, baru saja mengikuti acara gala dinner pada Senin 11 Desember 2023 malam WIB. Acara itu digelar di Sheraton Grand Hangzhou Binjiang Hotel, Hangzhou, China.

Fajar Alfian

Di ajang BWF World Tour Finals 2023, ada 6 wakil Indonesia yang berhasil lolos. Selain Fajar Alfian dan rekan duetnya, Muhammad Rian Ardianto, ada Gregoria Mariska Tunjung, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan juga Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Pada acara gala dinner, para pebulu tangkis Indonesia pun tampil menawan dengan balutan pakaian yang beragam. Sosok Fajar Alfian pun mencuri perhatian karena tampil beda.

Dalam acara itu, Fajar diketahui mengenakan beskap yang merupakan pakaian tradisional Indonesia. Beskap berkelir merah marun itu pun dipadupadankan dengan kain cokelat bermotif batik dan tak lupa blankon.

Dengan pakaian yang menawan ini, banyak pihak memprediksi bahwa Fajar Alfian akan memenangkan penghargaan best dress kategori pria di gala dinner BWF World Tour Finals 2023. Sayangnya, prediksi itu meleset.

Penghargaan pakaian terbaik gala dinner BWF World Tour Finals 2023 untuk kategori pria diberikan kepada pebulu tangkis Malaysia, Chen Tang Jie. Sementara itu, pebulu tangkis cantik Thailand, Jongkolphan Kititharakul, meraih penghargaan best dress female.

