Gara-Gara Hal Ini, Francesco Bagnaia Alami Peningkatan Performa di MotoGP 2023

BOLOGNA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, membongkar rahasia bisa alami peningkatan di MotoGP 2023. Dia mengatakan hal itu terjadi karena dirinya berhasil tetap tenang dalam menghadapi situasi tertekan.

Karena itu, Bagnaia pun bisa tampil lebih baik di MotoGP 2023 ketimbang musim sebelumnya. Menurutnya, hal itu terjadi karena dirinya secara alami sadar harus menjadi lebih kompetitif lagi di papan atas untuk bisa mempertahankan gelar juaranya.

“Itu adalah kesadaran untuk menjadi lebih kompetitif. Tahun lalu, saya mendapat tekanan lebih besar pada final di Valencia, meski saya unggul 23 poin dan hanya tinggal satu balapan lagi. Situasinya benar-benar berbeda karena tahun ini saya memasuki balapan terakhir dengan keunggulan 14 poin dan Jorge cepat,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Kamis (14/12/2023).

Lebih lanjut, Bagnaia menilai dirinya telah meningkat pesat dalam menghadapi tekanan untuk tetap menjaga ketenangannya. Pembalap berusia 26 tahun itu yakin di setiap musim ada sesuatu hal yang bisa dipetiknya sebagai pelajaran agar menjadi pembalap yang lebih baik lagi di musim berikutnya.

“Saya percaya bahwa saya telah mengambil langkah maju yang besar dalam hal tetap tenang dan menangani situasi dengan lebih baik. Tim saya sangat membantu saya. Dan saya akan terus berusaha belajar dari kesalahan saya,” jelas rider kelahiran Turin itu.

“Tahun lalu saya berpendapat bahwa saya telah mempelajari sesuatu. Musim ini saya melakukan kesalahan yang sama pada balapan kedua dan ketiga seperti tahun lalu,” lanjutnya.

“Saya pikir setiap tahun adalah proses untuk berkembang. Kami harus terus seperti ini belajar dan mencoba meningkatkan diri setiap saat,” jelas Bagnaia.