HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Ungkap Peran Penonton di Balik Kemenangannya atas Kodai Naraoka di BWF World Tour Finals 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |23:19 WIB
Anthony Ginting Ungkap Peran Penonton di Balik Kemenangannya atas Kodai Naraoka di BWF World Tour Finals 2023
Anthony Ginting sukses mengalahkan Kodai Naraoka pada laga pertamanya di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

ANTHONY Ginting ungkap peran pentonton di balik kemenangannya atas Kodai Naraoka di BWF World Tour Finals (WTF) 2023. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu sukses menang comeback dalam laga pertamanya di ajang prestisius ini.

Ginting tertinggal dengan skor 10-21 pada set pertama, namun membalikkan skor lewat kemenangan 21-10 dan 21-18 pada dua set berikutnya. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu pun sukses memetik kemenangan perdananya di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (13/12/2023).

Anthony Ginting

"Pastinya dukungan penonton di stadion tadi menambah semangat saya apalagi di game ketiga saat sedang mencoba mengejar dan bangkit," ungkapnya usai laga, Rabu (13/12/2023).

Permainannya melawan Naraoka berjalan cukup sengit. Di gim pertama, Ginting mengakui belum bisa menerapkan strateginya dengan konsisten.

Namun di gim kedua pria kelahiran Cimahi itu mampu membalikkan keadaan. Dia juga menilai lawannya tampak belum maksimal beradaptasi dengan lapangan.

"Di game pertama saya belum bisa menerapkan strategi dengan konsisten walau sebenarnya di awal-awal sudah cukup baik. Begitu juga Kodai di game kedua saya rasa, adaptasi dengan lapangannya belum maksimal," lanjutnya.

Di gim terakhir Ginting merasa Naraoka mencoba mengajaknya bermain cepat. Namun jagoan Indonesia itu mampu mengatasinya dengan baik.



