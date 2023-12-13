Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadi Pebasket Ternama, Ini Perjalan Karier dan Deretan Prestasi LeBron James

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |16:45 WIB
Jadi Pebasket Ternama, Ini Perjalan Karier dan Deretan Prestasi LeBron James
Mampukah LeBron James membawa LA Lakers meraih gelar juara? (Foto: Podcast Brolahraga)
PECINTA bola basket mungkin tak asing dengan pemain andalan Lakers satu ini. Bagaimana tidak, LeBron James dikenal sebagai power forward terbaik.

Pebasket dengan tinggi 2,06 meter ini pun diketahui memiliki perjalanan karier dengan segudang prestasi. Penasaran apa saja prestasi yang telah dicetak bapak dua anak ini sepanjang kariernya? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Ini Perjalan Karier dan Deretan Prestasi LeBron James

James diketahui pertama kali masuk dalam draft NBA 2003 setelah lulus SMA. Pebasket 38 tahun ini sedari bangku sekolah di St. Vincent-St memiliki trek record bagus.

James memulai debut sekolah menengahnya sebagai siswa baru berusia 14 tahun pada tahun 1999, dan permainannya segera menarik perhatian nasional. Beberapa permainannya disiarkan di televisi secara nasional selama tahun terakhirnya.

Sebagai seorang atlet fenomenal, James meraih banyak penghargaan dalam perjalanannya memimpin St. Vincent–St. Ia meraih tiga kejuaraan negara bagian dalam empat tahun, selama waktu itu Fighting Irish hanya kalah enam pertandingan.

Seperti sudah ditakdirkan, Cleveland Cavaliers, tim kampung halaman James, akhirnya memenangkan lotre dan memilih pemain asli Ohio dengan pilihan keseluruhan pertama. Dalam pertandingan pertamanya dalam kariernya, pemain fenomenal berusia 18 tahun itu mencetak 25 poin, mencetak enam rebound, dan memberikan sembilan assist dalam upayanya yang kalah dari Sacramento Kings.

Halaman:
1 2 3
