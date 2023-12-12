Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Hadapi Pasangan Jepang di BWF World Tour Finals 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia: Kami Harus Siap Capek!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |23:29 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia menyongsong BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
JELANG hadapi pasangan Jepang di BWF World Tour Finals (WTF) 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia menyatakan diri siap bersusah payah. Pasangan ganda putri Indonesia itu akan menghadapi Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara, di laga pertama WTF 2023.

Siti Fadia menjelaskan bahwa Mayu/Wakana adalah lawan yang ulet. Dia pun mengantisipasi kemungkinan dirinya bersama Apriyani pasti diajak bermain hingga kelelahan nantinya.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Dia dan Apriyani bertekad untuk bisa memetik hasil yang lebih baik. Namun mereka enggan membebani diri dengan mimpi yang mereka gaungkan.

Bagi Fadia, hal yang terpenting adalah kesiapan. Dia tak peduli dengan lawan-lawan yang akan dihadapi di grup dan cukup fokus kepada pertandingan.

"Kami harus siap, mau di grup manapun semua sudah yang terbaik. Sekarang tinggal fokus ke pertandingan per pertandingan," ungkapnya dalam rilis yang diterima Selasa (12/12/2023).

"Kami mengincar hasil lebih baik dari tahun lalu tapi tidak mau terlalu membebani diri sendiri," lanjutnya.

"Melawan Mayu/Wakana besok kami harus siap capek. Tipikal mereka ulet jadi kami harus tahan," tukas Fadia.

