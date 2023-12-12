BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Perkirakan Laga Kontra Kunlavut Vitidsarn Bakal Alot

JONATAN Christie perkirakan laga kontra Kunlavut Vitidsarn bakal alot. Sang tunggal putra Indonesia bakal bertemu wakil Thailand pada laga perdananya di BWF World Tour Finals (WTF) 2023.

Jojo – sapaan Jonatan – berniat untuk bermain dengan lebih sabar. Dia tak mau laga perdananya berakhir dengan negatif di WTF 2023.

Dia sadar Vitidsardn akan sulit dikalahkan. Hal ini lantas diyakin diperlukan performa yang lebih tenang di lapangan nanti.

Jojo memperkirakan permainannya bakal menjadi ajang adu kesabaran. Dia juga melihat kondisi lapangan tampak menjadi salah satu ujian lainnya.

"Besok lawan Kunlavut, saya harus lebih sabar, lebih tenang. Dia adalah salah satu pemain yang pintar. Dengan kondisi lapangan, mungkin pertandingan akan ada adu kesabaran," ujar Jojo dalam rilis yang diterima, Selasa (12/12/2023).