Perang Terakhir Tahun ini! Indonesia Kirim 6 Wakil Terbaik ke BWF World Tour Finals 2023, Mulai Besok, LIVE di iNews, New Home of Badminton

DENGAN penuh semangat, 6 pebulutangkis terbaik Indonesia bersiap kembali menaklukkan panggung dunia di BWF World Tour Finals 2023. Mulai besok, Rabu 13 Desember 2023, mereka akan mempersembahkan kemampuan terbaik di turnamen penutup rangkaian tur bulu tangkis dunia ini.

Dalam persaingan ketat, hanya 8 peserta terbaik di setiap sektor yang berhak berpartisipasi, menjadikan BWF World Tour Finals 2023 sebagai panggung eksklusif bagi para pebulutangkis papan atas dunia. Dengan harapan tinggi, Indonesia siap meraih prestasi membanggakan melalui bakat-bakat yang mumpuni di antaranya berasal dari 2 wakil tunggal putra, yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Jojo dan Ginting sukses bersinar di sepanjang tahun ini. Jojo berhasil meraih 3 gelar juara, yakni dari ajang French Open, Indonesia Masters, dan Hong Kong Open pada tahun ini.

Sementara, Ginting tahun ini berhasil 2 kali lolos ke final, yakni pada menjadi juara di Singapore Open 2023 dan harus puas menjadi runner-up di Indonesia Open 2023.

Selain itu, Indonesia juga punya 2 wakil di nomor ganda putra, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan juga Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Keduanya, cukup tampil gemilang tahun ini. Fajar/Rian menyabet dua gelar juara di Malaysia Open dan juga All England 2023.

Sementara, Bagas/Fikri berhasil lolos ke babak final hingga 4 kali, yakni di ajang Denmark Open, French Open, Thailand Open, dan Orleans Masters.

Selanjutnya di nomor tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung. Jorji benar-benar bersinar di sepanjang 2023 dengan berhasil 3 kali lolos ke babak final, dua di antaranya pun berhasil diselesaikan dengan manis dan berakhir menjadi juara.