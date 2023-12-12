Tanggapi Undian BWF World Tour Finals 2023, Bagas/Fikri: Grup Manapun Berat, Optimis Saja

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bicara soal hasil undian fase grup BWF World Tour Finals (WTF) 2023. Mereka menilai berada di grup mana pun sama beratnya sehingga mereka memilih untuk tetap optimis.

WTF 2023 bakal digelar pada pekan ini, tepatnya pada 13-17 Desember di Hangzhou, China. Undian fase grup pun dilakukan berbarengan dengan Gala Dinner pada Senin (11/12/2023) malam WIB di kota yang juga menjadi tuan rumah pagelaran Asian Games 2022 itu.

Hasilnya, Bagas/Fikri berada di grup yang sama dengan sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yakni di Grup B. Dua jagoan Merah-Putih itu juga akan berhadapan dengan dua pasangan lainnya yakni Juara Dunia 2023 asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dan duet kawakan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Di Grup A, dua pasangan China juga akan saling beradu, yaitu Liang Wei Keng/Wang Chang dan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Sementara dua saingan mereka yang lain adalah Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang).

Melihat hasil undian tersebut, Bakri -sebutan Bagas/Fikri, yang baru akan debut di ajang WTF tahun ini, menilai tak ada perbedaan karena bakal sama beratnya. Kendati demikian, mereka tetap optimis untuk melawan para ganda putra terbaik tahun ini tersebut.

"Alhamdulillah bersyukur dulu bisa masuk ke World Tour Finals pertama kali. Kalau dari hasil undian ya memang berat mau di grup manapun. Optimis saja," kata Fikri dikutip dari rilis PBSI, Selasa (13/12/2023).