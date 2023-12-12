Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tanggapi Undian BWF World Tour Finals 2023, Bagas/Fikri: Grup Manapun Berat, Optimis Saja

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:51 WIB
Tanggapi Undian BWF World Tour Finals 2023, Bagas/Fikri: Grup Manapun Berat, Optimis Saja
A
A
A

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bicara soal hasil undian fase grup BWF World Tour Finals (WTF) 2023. Mereka menilai berada di grup mana pun sama beratnya sehingga mereka memilih untuk tetap optimis.

WTF 2023 bakal digelar pada pekan ini, tepatnya pada 13-17 Desember di Hangzhou, China. Undian fase grup pun dilakukan berbarengan dengan Gala Dinner pada Senin (11/12/2023) malam WIB di kota yang juga menjadi tuan rumah pagelaran Asian Games 2022 itu.

Hasilnya, Bagas/Fikri berada di grup yang sama dengan sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yakni di Grup B. Dua jagoan Merah-Putih itu juga akan berhadapan dengan dua pasangan lainnya yakni Juara Dunia 2023 asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dan duet kawakan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Di Grup A, dua pasangan China juga akan saling beradu, yaitu Liang Wei Keng/Wang Chang dan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Sementara dua saingan mereka yang lain adalah Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang).

Melihat hasil undian tersebut, Bakri -sebutan Bagas/Fikri, yang baru akan debut di ajang WTF tahun ini, menilai tak ada perbedaan karena bakal sama beratnya. Kendati demikian, mereka tetap optimis untuk melawan para ganda putra terbaik tahun ini tersebut.

"Alhamdulillah bersyukur dulu bisa masuk ke World Tour Finals pertama kali. Kalau dari hasil undian ya memang berat mau di grup manapun. Optimis saja," kata Fikri dikutip dari rilis PBSI, Selasa (13/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/40/2976359/gregoria-mariska-bilang-begini-setelah-sempat-ngambek-kepada-sang-pelatih-di-bwf-world-tour-finals-2023-FVeFMAnYi2.jpg
Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/40/2943534/kisah-apriyani-rahayu-main-di-bwf-world-tour-finals-2023-sembari-tahan-sakit-karena-cedera-dY1XCiyAcQ.jpg
Kisah Apriyani Rahayu Main di BWF World Tour Finals 2023 Sembari Tahan Sakit karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941843/malaysia-gagal-total-di-bwf-world-tour-finals-2023-rexy-mainaky-jangan-cuma-kritik-pelatih-pemain-juga-dikritisi-oIhLlCA03N.jpg
Malaysia Gagal Total di BWF World Tour Finals 2023, Rexy Mainaky: Jangan Cuma Kritik Pelatih, Pemain Juga Dikritisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941789/update-ranking-dunia-usai-bwf-world-tour-finals-2023-jonatan-christie-kembali-ke-5-besar-fajar-rian-turun-1zJOO0yFj2.jpg
Update Ranking Dunia Usai BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Kembali ke 5 Besar, Fajar/Rian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/40/2941398/bwf-world-tour-finals-2023-indonesia-gagal-sabet-gelar-juara-I7qb3hla8W.jpg
BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Gagal Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940775/puas-dengan-penampilan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-bwf-world-tour-finals-2023-irwansyah-doakan-2024-lebih-berjaya-zQpBZIys3O.jpg
Puas dengan Penampilan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals 2023, Irwansyah Doakan 2024 Lebih Berjaya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement