Jadwal Lengkap Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023: Fajar/Rian vs Bagas/Fikri Langsung Bentrok di Laga Pembuka

JADWAL lengkap wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel. Para pebulu tangkis terbaik dunia akan memulai perjuangan mereka di laga pembuka fase grup pada Rabu 13 Desember 2023.

Dua pasang ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto langsung saling berhadapan di pertai pembuka grup. Fajar/Rian dan Bagas/Fikri berada satu grup di Grup B pada sektor ganda putra.

Kemudian di nomor tunggal putra, Anthony Ginting akan menghadapi wakil China, Shi Yuqi di laga pembuka grup. Sementara wakil Indonesia lainnya yakni Jonatan Christie berhadapan dengan Kunlavut Vitidsarn asal Thailand.

Beralih ke sektor tunggal putri, Indonesia memiliki satu wakil yakni Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria berada di Grup A bersama An Se-young (Korea Selatan), Tai Tzu-ying (Taiwan) dan Kim Ga-eun (Korea Selatan).

Melihat hasil undian, ini jelas bukan grup mudah. Pada partai pembuka Gregoria akan menghadapi juara dunia 2023, An Se-young.