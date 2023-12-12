Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang BWF World Tour Finals 2023, Rionny Mainaky Sampaikan Pesan untuk Tim Bulu Tangkis Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |00:00 WIB
Jelang BWF World Tour Finals 2023, Rionny Mainaky Sampaikan Pesan untuk Tim Bulu Tangkis Indonesia
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rionny Mainaky. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

HANGZHOU - Sebanyak enam wakil Indonesia akan berjuang di BWF World Tour Finals 2023 pada 13-17 Desember 2023. Sebelum memulai perjuangan itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rionny Mainaky pun berpesan kepada para atlet Tanah Air untuk menjaga kebugaran dan kesehatan selama tampil di kompetisi tersebut.

Pasalnya, cuaca di Hangzhou, China, sedang hujan dan dingin. Potensi terkena penyakit flu pun dirasa rentan terjadi jika tak mawas diri.

"Pesan saya yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Cuaca di sini sedang hujan dan dingin jadi jangan sampai terkena flu dan sebagainya," ungkap Rionny dalam rilis, dikutip Selasa (12/12/2023).

Sebagaimana diketahui, BWF WTF 2023 nantinya akan berlangsung mulai Rabu 13 Desember 2023. Adapun lokasi turnamen itu bakal tersaji di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China.

Anthony Sinisuka Ginting

Tim Merah Putih sendiri sudah tiba di China sejak Minggu 10 Desember 2023. Mereka pun mulai menjajal lapangan dan adaptasi latihan hari Senin 11 Desember 2023 kemarin.

Rionny menjelaskan proses persiapan pasukannya tersebut berjalan dengan lancar. Mereka berlatih dan mematangkan pukulan dan rally untuk hasil maksimal di pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/40/2976359/gregoria-mariska-bilang-begini-setelah-sempat-ngambek-kepada-sang-pelatih-di-bwf-world-tour-finals-2023-FVeFMAnYi2.jpg
Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/40/2943534/kisah-apriyani-rahayu-main-di-bwf-world-tour-finals-2023-sembari-tahan-sakit-karena-cedera-dY1XCiyAcQ.jpg
Kisah Apriyani Rahayu Main di BWF World Tour Finals 2023 Sembari Tahan Sakit karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941843/malaysia-gagal-total-di-bwf-world-tour-finals-2023-rexy-mainaky-jangan-cuma-kritik-pelatih-pemain-juga-dikritisi-oIhLlCA03N.jpg
Malaysia Gagal Total di BWF World Tour Finals 2023, Rexy Mainaky: Jangan Cuma Kritik Pelatih, Pemain Juga Dikritisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941789/update-ranking-dunia-usai-bwf-world-tour-finals-2023-jonatan-christie-kembali-ke-5-besar-fajar-rian-turun-1zJOO0yFj2.jpg
Update Ranking Dunia Usai BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Kembali ke 5 Besar, Fajar/Rian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/40/2941398/bwf-world-tour-finals-2023-indonesia-gagal-sabet-gelar-juara-I7qb3hla8W.jpg
BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Gagal Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940775/puas-dengan-penampilan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-bwf-world-tour-finals-2023-irwansyah-doakan-2024-lebih-berjaya-zQpBZIys3O.jpg
Puas dengan Penampilan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals 2023, Irwansyah Doakan 2024 Lebih Berjaya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement