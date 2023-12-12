Jelang BWF World Tour Finals 2023, Rionny Mainaky Sampaikan Pesan untuk Tim Bulu Tangkis Indonesia

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rionny Mainaky. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

HANGZHOU - Sebanyak enam wakil Indonesia akan berjuang di BWF World Tour Finals 2023 pada 13-17 Desember 2023. Sebelum memulai perjuangan itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rionny Mainaky pun berpesan kepada para atlet Tanah Air untuk menjaga kebugaran dan kesehatan selama tampil di kompetisi tersebut.

Pasalnya, cuaca di Hangzhou, China, sedang hujan dan dingin. Potensi terkena penyakit flu pun dirasa rentan terjadi jika tak mawas diri.

"Pesan saya yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Cuaca di sini sedang hujan dan dingin jadi jangan sampai terkena flu dan sebagainya," ungkap Rionny dalam rilis, dikutip Selasa (12/12/2023).

Sebagaimana diketahui, BWF WTF 2023 nantinya akan berlangsung mulai Rabu 13 Desember 2023. Adapun lokasi turnamen itu bakal tersaji di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China.

Tim Merah Putih sendiri sudah tiba di China sejak Minggu 10 Desember 2023. Mereka pun mulai menjajal lapangan dan adaptasi latihan hari Senin 11 Desember 2023 kemarin.

Rionny menjelaskan proses persiapan pasukannya tersebut berjalan dengan lancar. Mereka berlatih dan mematangkan pukulan dan rally untuk hasil maksimal di pertandingan.