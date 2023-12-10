Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Bicara Terang-terangan soal Cetak Rekor di F1 2023: Saya Tak Pernah Berpikir tentang Itu

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |00:01 WIB
Max Verstappen Bicara Terang-terangan soal Cetak Rekor di F1 2023: Saya Tak Pernah Berpikir tentang Itu
Max Verstappen klaim tak terpikirkan pecahkan rekor F1 sebelumnya (Foto: REUTERS)
A
A
A

MAX Verstappen bicara terang-terangan soal cetak rekor di F1 2023. Sang pembalap Red Bull Racing mengaku tidak pernah berpikir untuk melakukan hal itu sebelumnya.

Verstappen mempertahankan dominasinya dengan meraih gelar juara dunia F1 untuk tiga musim secara beruntun. Tak cukup sampai di situ, pembalap asal Belanda itu juga menjadi pembalap pertama yang mampu memimpin lebih dari 1000 lap dalam satu musim.

Max Verstappen

Rekor tersebut dipecahkannya pada seri terakhir F1 GP 2023 di Abu Dhabi pada akhir November silam. Dia pun mengenang perjalanan indahnya di sepanjang tahun 2023.

“Musim ini, kami telah memenangkan banyak hal sebagai sebuah tim, namun sungguh menyenangkan bekerja dengan semua orang di dalam tim,” kata Verstappen dilansir Crash, Sabtu (9/12/2023).

“Tentu saja, ketika Anda meraih beberapa kemenangan berturut-turut, Anda ingin mempertahankan momentum itu, tekanan selalu ada, Anda ingin melakukannya dengan baik,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Verstappen mengaku bahwa ia sebenarnya tak pernah berambisi untuk memecahkan rekor apapun dalam suatu balakan. Pembalap asal Belanda ini mengatakan dirinya hanya ingin menikmati jalannya setiap balapan di akhir pekan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement