Max Verstappen Bicara Terang-terangan soal Cetak Rekor di F1 2023: Saya Tak Pernah Berpikir tentang Itu

MAX Verstappen bicara terang-terangan soal cetak rekor di F1 2023. Sang pembalap Red Bull Racing mengaku tidak pernah berpikir untuk melakukan hal itu sebelumnya.

Verstappen mempertahankan dominasinya dengan meraih gelar juara dunia F1 untuk tiga musim secara beruntun. Tak cukup sampai di situ, pembalap asal Belanda itu juga menjadi pembalap pertama yang mampu memimpin lebih dari 1000 lap dalam satu musim.

Rekor tersebut dipecahkannya pada seri terakhir F1 GP 2023 di Abu Dhabi pada akhir November silam. Dia pun mengenang perjalanan indahnya di sepanjang tahun 2023.

“Musim ini, kami telah memenangkan banyak hal sebagai sebuah tim, namun sungguh menyenangkan bekerja dengan semua orang di dalam tim,” kata Verstappen dilansir Crash, Sabtu (9/12/2023).

“Tentu saja, ketika Anda meraih beberapa kemenangan berturut-turut, Anda ingin mempertahankan momentum itu, tekanan selalu ada, Anda ingin melakukannya dengan baik,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Verstappen mengaku bahwa ia sebenarnya tak pernah berambisi untuk memecahkan rekor apapun dalam suatu balakan. Pembalap asal Belanda ini mengatakan dirinya hanya ingin menikmati jalannya setiap balapan di akhir pekan.