Hasil Guwahati Masters 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle dan Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kompak Kandas

HASIL Guwahati Masters 2023 akan dibahas di sini. Dua pasang ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow, sama-sama tersingkir di babak perempatfinal.

Dejan/Gloria ditaklukkan pasangan Denmark dengan skor 18-21 dan 12-21 dalam waktu 32 menit. Sedangkan Amri/Winny dijegal pasangan tuan rumah, Dhruv Kapila/Tanisha Crasto 16-21 dan 17-21 dalam 38 menit.

Bermain di Saru Sajai Indoor Sports Complex, Guwahati, India, Jumat (8/12/2023) sore WIB, Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka langsung tancap gas menyerang dan memimpin 6-1.

Sayangnya, performa pasangan rangking 16 dunia itu menurun selepas itu meski masih terus memimpin di angka 8-5 dan 12-9. Pada akhirnya, Vestergaard/Busch pun menyamakan kedudukan menjadi 12-12 dan 14-14 karena Dejan/Gloria kerap melakukan kesalahan sendiri.

Bahkan, pasangan Denmark terus mendominasi permainan di poin-poin kritis hingga bisa berbalik unggul 18-14. Dejan/Gloria nampak tak mampu keluar dari tekanan lawan dan akhirnya kalah dengan skor 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan PB Djarum itu masih terus terbawa oleh pola permainan lawan. Alhasil, mereka tertinggal jauh sejak awal di angka 1-7.

Namun, perlahan-lahan Dejan/Gloria bisa mengembangkan permainan dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 8-10. Namun sayang, lagi-lagi mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga kembali tertinggal jauh di angka 9-14.