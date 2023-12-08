Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Guwahati Masters 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle dan Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kompak Kandas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |15:53 WIB
Hasil Guwahati Masters 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle dan Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kompak Kandas
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle sama-sama kandas di babak perempatfinal Guwahati Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Guwahati Masters 2023 akan dibahas di sini. Dua pasang ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow, sama-sama tersingkir di babak perempatfinal.

Dejan/Gloria ditaklukkan pasangan Denmark dengan skor 18-21 dan 12-21 dalam waktu 32 menit. Sedangkan Amri/Winny dijegal pasangan tuan rumah, Dhruv Kapila/Tanisha Crasto 16-21 dan 17-21 dalam 38 menit.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Bermain di Saru Sajai Indoor Sports Complex, Guwahati, India, Jumat (8/12/2023) sore WIB, Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka langsung tancap gas menyerang dan memimpin 6-1.

Sayangnya, performa pasangan rangking 16 dunia itu menurun selepas itu meski masih terus memimpin di angka 8-5 dan 12-9. Pada akhirnya, Vestergaard/Busch pun menyamakan kedudukan menjadi 12-12 dan 14-14 karena Dejan/Gloria kerap melakukan kesalahan sendiri.

Bahkan, pasangan Denmark terus mendominasi permainan di poin-poin kritis hingga bisa berbalik unggul 18-14. Dejan/Gloria nampak tak mampu keluar dari tekanan lawan dan akhirnya kalah dengan skor 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan PB Djarum itu masih terus terbawa oleh pola permainan lawan. Alhasil, mereka tertinggal jauh sejak awal di angka 1-7.

Namun, perlahan-lahan Dejan/Gloria bisa mengembangkan permainan dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 8-10. Namun sayang, lagi-lagi mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga kembali tertinggal jauh di angka 9-14.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190740/sarunrak_vitidsarn-GAFS_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sarunrak Vitidsarn, Ternyata Adik Kandung Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement