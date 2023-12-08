Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Diserang Netizen Gara-Gara Sebut Nasi Goreng dari Malaysia, Host MotoGP Ini Bikin Klarifikasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:16 WIB
Diserang Netizen Gara-Gara Sebut Nasi Goreng dari Malaysia, Host MotoGP Ini Bikin Klarifikasi
Host MotoGP, Fran Wyld, meminta maaf karena menyebut nasi goreng dari Malaysia (Foto: LinkedIn)
A
A
A

DISERANG netizen gara-gara sebut nasi goreng dari Malaysia, host MotoGP ini bikin klarifikasi. Bahkan, dia sampai mengunci akun Instagram pribadinya gara-gara serangan tersebut.

Serangan tersebut bermula dari wawancara host MotoGP bernama Fran Wyld dengan Fabio Quartararo jelang MotoGP Malaysia 2023. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu ditanya tentang makanan favoritnya di Malaysia.

Nasi goreng

Quartararo sempat bingung menjawab pertanyaan dari Wyld. Sebab, pria asal Prancis itu mengaku tidak tahu persis nama makanan khas Malaysia.

Tiba-tiba, Wyld menyebut nasi goreng. Quartararo langsung mengoreksi pernyataan itu sembari tertawa dengan mengatakan nasi goreng sesungguhnya berasal dari Malaysia.

Namun, warganet Indonesia sudah telanjur marah. Mereka langsung ramai-ramai menyerang Wyld. Perempuan yang menjabat sebagai Manajer Komunikasi MotoGP itu sampai mengunci akun Instagram @fran_corchamps dan menuliskan klarifikasi di bionya.

"Saya melakukan kesalahan. Saya tahu nasi goreng berasal dari Indonesia," tulis Wyld, dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
