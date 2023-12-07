Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

WAG 2023: Impresif, Para Cycling Sumbang Tambahan 2 Emas

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:01 WIB
WAG 2023: Impresif, Para Cycling Sumbang Tambahan 2 Emas
Tifan Abid Alana menyumbang emas di WAG 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
NAKHON RATCHASIMA - Tim para cycling Indonesia sukses menambah dua medali emas di World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023). Dua medali emas itu didapat dari Tifan Abid Alana (C3), dan Muhammad Fadli Immammuddin (C4).

Keduanya tampil impresif di Velodrome His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Rabu 6 Desember 2023 malam WIB. Tifan lebih dulu menyabet medali emas setelah menang di nomor Men’s Individual Pursuit 3000m C1-C3.

Muhammad Fadli Immammuddin meraih medali emas di IWAS 2023 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Kemudian, Fadli yang turun di nomor Men’s Individual Pursuit 4000m C3-C5 juga berhasil meraih medali emas. Menariknya, Fadli merengkuh medali emas keduanya di turnamen ini usai sukses mengalahkan kompatriotnya, Sufyan Saori (C5).

Fadli mencatatkan waktu lebih baik dari Saori. Keduanya terpaut jarak empat detik, dengan rincian Fadli meraih catatan waktu 5 menit 12,239 detik, sedangkan Saori 5 menit 16,081 detik.

