SPORT LAIN

WAG 2023: Para Angkat Berat Tambah 2 Medali Emas

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:31 WIB
WAG 2023: Para Angkat Berat Tambah 2 Medali Emas
Abdul Hadi dan Margono menyumbang dua medali emas dari cabor para angkat berat (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA - Para angkat berat berhasil menambah dua medali emas bagi kontingen Indonesia di World Abilitysport Games 2023 (WAG 2023), Rabu 6 Desember 2023 malam WIB. Margono dan Abdul Hadi menjadi penyumbang dua keping emas tersebut.

Margono berlomba di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Thailand. Atlet berusia 40 tahun itu sukses meraih dua medali emas dari nomor Men's Up To 65kg di WAG 2023.

IWAS 2023

Medali emas pertama didapat setelah Margono sempurna dalam tiga angkatan. Total tiga angkatan yang berhasil didapat adalah 484kg (158, 161, 165), terberat dari semua peserta.

Kemudian, dia juga berhak untuk medali emas mencatatkan angkatan terbaik di angka 165kg. Dengan dua medali emas ini, Margono menambah manis pencapaian tim para angkat besi Indonesia.

1 2
