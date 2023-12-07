Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lalui Tahun Terbaik pada 2023, Jonatan Christie Percaya Diri Tatap BWF World Tour Finals 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:06 WIB
Lalui Tahun Terbaik pada 2023, Jonatan Christie Percaya Diri Tatap BWF World Tour Finals 2023
Jonatan Christie percaya diri tatap BWF World Tour Finals 2023 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

LALUI tahun terbaik pada 2023, Jonatan Christie percaya diri tatap BWF World Tour Finals 2023. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu merasa memiliki modal bagus menatap pagelaran WTF 2023 tersebut.

Jonatan Christie mencatatkan musim terbaik dalam kariernya pada 2023 dengan meraih gelar juara dalam rangkaian BWF World Tour. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya di sepanjang kariernya.

Jonatan Christie

Adapun tiga titel tersebut diraih pemain ranking empat dunia itu di ajang Indonesia Masters 2023, Hong Kong Open 2023 dan French Open 2023. Podium pertama di Prancis itu pun menjadi gelar perdananya di turnamen level Super 750.

Berkat performa apiknya tersebut, Jonatan berhasil mengamankan tiket ke WTF 2023. Bahkan, dia menjadi pemain kedua yang paling banyak mengumpulkan poin tahun ini.

Jojo -sapaan Jonatan- pun tak dapat menutupi kebahagiaannya karena akhirnya bisa mewujudkan impiannya menjuarai turnamen level Super 500 dan 750. Dia pun optimis hasil tersebut menjadi modal yang apik untuknya di WTF 2023, yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember mendatang.

“Ya tahun ini salah satu tahun yang baik untuk saya. Karena yang beberapa tahun lalu sempat saya impikan, final 500 final 750 selalu gagal,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/40/2976359/gregoria-mariska-bilang-begini-setelah-sempat-ngambek-kepada-sang-pelatih-di-bwf-world-tour-finals-2023-FVeFMAnYi2.jpg
Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/40/2943534/kisah-apriyani-rahayu-main-di-bwf-world-tour-finals-2023-sembari-tahan-sakit-karena-cedera-dY1XCiyAcQ.jpg
Kisah Apriyani Rahayu Main di BWF World Tour Finals 2023 Sembari Tahan Sakit karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941843/malaysia-gagal-total-di-bwf-world-tour-finals-2023-rexy-mainaky-jangan-cuma-kritik-pelatih-pemain-juga-dikritisi-oIhLlCA03N.jpg
Malaysia Gagal Total di BWF World Tour Finals 2023, Rexy Mainaky: Jangan Cuma Kritik Pelatih, Pemain Juga Dikritisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941789/update-ranking-dunia-usai-bwf-world-tour-finals-2023-jonatan-christie-kembali-ke-5-besar-fajar-rian-turun-1zJOO0yFj2.jpg
Update Ranking Dunia Usai BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Kembali ke 5 Besar, Fajar/Rian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/40/2941398/bwf-world-tour-finals-2023-indonesia-gagal-sabet-gelar-juara-I7qb3hla8W.jpg
BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Gagal Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940775/puas-dengan-penampilan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-bwf-world-tour-finals-2023-irwansyah-doakan-2024-lebih-berjaya-zQpBZIys3O.jpg
Puas dengan Penampilan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals 2023, Irwansyah Doakan 2024 Lebih Berjaya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement