LALUI tahun terbaik pada 2023, Jonatan Christie percaya diri tatap BWF World Tour Finals 2023. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu merasa memiliki modal bagus menatap pagelaran WTF 2023 tersebut.

Jonatan Christie mencatatkan musim terbaik dalam kariernya pada 2023 dengan meraih gelar juara dalam rangkaian BWF World Tour. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya di sepanjang kariernya.

Adapun tiga titel tersebut diraih pemain ranking empat dunia itu di ajang Indonesia Masters 2023, Hong Kong Open 2023 dan French Open 2023. Podium pertama di Prancis itu pun menjadi gelar perdananya di turnamen level Super 750.

Berkat performa apiknya tersebut, Jonatan berhasil mengamankan tiket ke WTF 2023. Bahkan, dia menjadi pemain kedua yang paling banyak mengumpulkan poin tahun ini.

Jojo -sapaan Jonatan- pun tak dapat menutupi kebahagiaannya karena akhirnya bisa mewujudkan impiannya menjuarai turnamen level Super 500 dan 750. Dia pun optimis hasil tersebut menjadi modal yang apik untuknya di WTF 2023, yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember mendatang.

“Ya tahun ini salah satu tahun yang baik untuk saya. Karena yang beberapa tahun lalu sempat saya impikan, final 500 final 750 selalu gagal,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (6/12/2023).