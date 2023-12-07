Jonatan Christie Miliki Motivasi Tambahan untuk Juarai BWF World Tour Finals 2023

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie berharap dapat meraih hasil maksimal saat mentas di BWF World Tour Finals 2023. Sebab ia memiliki motivasi lain, yakni selain juara Jonatan juga mengharapkan hadiah besar dari turnamen tersebut untuk membalikkan modal nikah.

Sebagaimana diketahui, Jonatan menjadi salah satu pemain tunggal putra Indonesia yang mendapat tiket lolos ke BWF World Tour Finals 2023. Turnamen bergengsi akhir tahun itu akan berlangsung di Hangzhou, China pada 13-17 Desember 2023.

Meski sempat disibukkan dengan pernikahan yang ia jalani akhir pekan lalu, Jonatan masih sudah kembali ke Pelatnas PBSI untuk menjalani latihan. Karena itu, pemain berusia 26 tahun itu tidak ingin mendapatkan hasil minor di BWF World Tour Finals 2023 nanti.

Namun, ketika ditanya tentang target, Jonatan menyelipkan nada bercanda. Selain ingin hasil terbaik, ia juga mengincar hadiah besar di BWF World Tour Finals 2023 untuk mengembalikkan modal nikahnya yang berlangsung akhir pekan lalu.

"Targetnya pasti mau tampil semaksimal mungkin, dapat hasil yang terbaik, dan cari balikan modal nikah haha," jawab Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (6/12/2023).

"Amin! (kalau jadi juara). Saya aminin yang baik-baik saja," tambahnya.