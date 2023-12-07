Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tampil Lebih Bagus saat Main di Turnamen Eropa ketimbang Asia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |02:02 WIB
Alasan Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tampil Lebih Bagus saat Main di Turnamen Eropa ketimbang Asia
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

ALASAN Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri tampil lebih bagus saat main di turnamen Eropa ketimbang Asia terungkap. Ganda putra Indonesia itu menyebut faktor lapangan di Eropa yang tak berangin bisa membuatnya lebih cepat beradaptasi dengan kondisi di lapangan.

Ya, Bakri -sapaan Bagas/Fikri- sejauh ini membuktikan bahwa mereka mampu tampil lebih garang saat mentas di Eropa. Salah satu bukti yang paling jelas adalah mereka sukses menjadi juara All England 2022, yang merupakan titel paling prestisius sejauh ini dalam karier mereka.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Bahkan, pasangan rangking 13 dunia itu meraih gelar perdana mereka di ajang internasional di Eropa. Kala itu, mereka naik podium pertama dalam gelaran Finnish Open 2019 di Vantaa, Finlandia.

Nah, pada tahun ini, Bagas/Fikri sudah empat kali menjadi runner up. Kecuali di Thailand Open 2023, tiga podium kedua lainnya mereka dapatkan di Benua Biru, yakni dalam pagelaran Orleanas Masters 2023, Denmark Open 2023, dan French Open 2023.

Saat ditemui oleh awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu, 30 November 2023, Bagas/Fikri diterka oleh para pewarta bisa main apik di Eropa karena cocok dengan suasana lingkungannya. Namun, mereka menampik hal itu karena merasa lebih nyaman dengan kondisi di lapangan yang tidak berangin karena tak menggunakan Air Conditioner (AC) untuk mendinginkan arena.

“Lebih ke kondisi di lapangan (bukan suasana lingkungan di Eropa). Kalau di Eropa tanpa angin dan enggak ada AC, kalau di Asia ada angin (dari AC), jadi adaptasi lapangannya harus lebih. Mungkin itu kenapa kita lebih bagus di Eropa,” kata Fikri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190740/sarunrak_vitidsarn-GAFS_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sarunrak Vitidsarn, Ternyata Adik Kandung Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement