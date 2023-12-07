Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Tim Gresini Racing Senang Marc Marquez Dapat Motor Spek Pabrikan Lama di MotoGP 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:00 WIB
Penyebab Tim Gresini Racing Senang Marc Marquez Dapat Motor Spek Pabrikan Lama di MotoGP 2024
Marc Marquez dapat motor bekas ketika membela Gresini Ducati di MotoGP 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB tim Gresini Racing senang Marc Marquez dapat motor spek pabrikan lama di MotoGP 2024 akan diulas Okezone. The Baby Alien menjadi pembalap anyar Gresini Racing pada MotoGP 2024 yang akan bertandem dengan adiknya, Alex Marquez.

Akan tetapi, Marquez bersaudara tidak akan mendapatkan motor Ducati spek baru. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi hal itu, termasuk karena keterbatasan sumber daya Ducati untuk memasok motor spek pabrikan yang terlalu banyak.

Marc Marquez

Sehingga, Marquez harus rela menggunakan motor Ducati Desmosedici GP23 alias motor pabrikan spek lama yang digunakan pembalap Ducati di musim 2023. Juara dunia MotoGP enam kali itu tidak akan mendapat motor baru yakni Desmosedici GP24 yang termutakhir.

Adapun, motor Ducati Desmosedici GP24 sendiri bakal dipakai oleh sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) serta Jorge Martin dan Franco Morbidelli (Pramac Ducati). Sedangkan Márquez bersaudara tidak mendapat material terbaru dari Borgo Panigale.

Kendati demikian, hal itu justru membuat manajer tim Gresini Ducati, Michele Masini, merasa senang. Penyebabnya, ada beberapa keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Marquez dan adiknya saat memakai motor yang setahun lebih tua dari pembalap tim pabrikan dan tim Pramac Ducati itu.

Dari kasus-kasus yang pernah terjadi, motor yang setahun lebih tua khususnya dari Ducati, biasanya langsung kompetitif sejak awal musim. Contohnya, Gresini Racing telah memenangkan dua kali sprint race (oleh Alex Márquez) dan memenangkan MotoGP Qatar 2023 (oleh Fabio Di Giannantonio) musim lalu.

Halaman:
1 2
