HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Final!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:00 WIB
Hasil Semifinal Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Final!
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle tembus final Syed Modi International 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Syed Modi International 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses lolos ke final usai memenangkan duel sengit kontra wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau.

Dejan/Gloria perlu berjuang keras dalam pertandingan di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, pada Sabtu (2/12/2023) sore WIB. Setelah tiga set, Dejan/Gloria menang dengan skor tipis 21-19, 19-21, dan 22-20. 

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Dejan/Gloria mendapati perlawanan yang cukup kuat di awal permainan. Mereka harus bersusah payah untuk mengungguli duet Jerman tersebut.

Keduanya saling kejar-kejaran poin di paruh awal gim pertama. Namun Dejan/Gloria mampu mengamankan poin interval lebih dulu dengan skor sementara 11-8.

Pasangan ganda campuran Indonesia itu pun segera melampaui skor lawan mereka. Dejan/Gloria membukukan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Halaman:
1 2
