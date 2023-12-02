Hasil Semifinal Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Final!

HASIL semifinal Syed Modi International 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses lolos ke final usai memenangkan duel sengit kontra wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau.

Dejan/Gloria perlu berjuang keras dalam pertandingan di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, pada Sabtu (2/12/2023) sore WIB. Setelah tiga set, Dejan/Gloria menang dengan skor tipis 21-19, 19-21, dan 22-20.

Dejan/Gloria mendapati perlawanan yang cukup kuat di awal permainan. Mereka harus bersusah payah untuk mengungguli duet Jerman tersebut.

Keduanya saling kejar-kejaran poin di paruh awal gim pertama. Namun Dejan/Gloria mampu mengamankan poin interval lebih dulu dengan skor sementara 11-8.

Pasangan ganda campuran Indonesia itu pun segera melampaui skor lawan mereka. Dejan/Gloria membukukan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.