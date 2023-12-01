Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Syed Modi International 2023: Alwi Farhan Kalah dari Wakil Tuan Rumah di Perempatfinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:07 WIB
Hasil Syed Modi International 2023: Alwi Farhan Kalah dari Wakil Tuan Rumah di Perempatfinal
Tunggal Putra Indonesia, Alwi Farhan, terhenti di perempat final Syed Modi International 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

LUCKNOW - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, gugur di babak perempatfinal Syed Modi India International 2023. Dia ditumbangkan wakil India, Priyanshu Rajawat, dengan skor 15-21 dan 16-21 dalam waktu 49 menit.

Tampil di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Jumat (1/12/2023) sore WIB, Alwi tertinggal 0-5 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Setelah itu, dia terus tertinggal hingga skor 3-8.

Alwi terus berusaha untuk mengejar, tetapi hingga interval gim pertama, dirinya terus tertinggal dengan skor 6-11. Selepas rehat, dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan membuat skor menjadi 11-13.

Alwi sempat hanya terpaut satu poin pada skor 14-15, tetapi kemudian kembali ditinggal hingga skor 14-20. Pada akhirnya, dia harus rela kehilangan gim pertama dengan skor 15-21.

Pada awal gim kedua, Alwi sempat unggul 2-0 terlebih dahulu, tetapi kemudian Rajawat membalikkan keadaan menjadi 7-2. Alwi terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan hingga skor 7-9.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2933023/kisah-gloria-widjaja-kerap-dianggap-sebelah-mata-justru-jadi-kunci-kemenangan-di-syed-modi-2023-bersama-dejan-ferdinansyah-Zsm6K6UrVR.jpg
Kisah Gloria Widjaja Kerap Dianggap Sebelah Mata Justru Jadi Kunci Kemenangan di Syed Modi 2023 Bersama Dejan Ferdinansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2933175/alasan-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-syed-modi-international-2023-3OvOCQv64E.jpg
Alasan Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2932743/penyebab-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-indonesia-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-flSFw3BCNd.jpg
Penyebab Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Indonesia di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/40/2932126/momen-dejan-gloria-dilarang-panitia-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-7twDFb4JXN.jpg
Momen Dejan/Gloria Dilarang Panitia Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931987/raih-gelar-juara-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-selamatkan-muka-ganda-campuran-indonesia-b17T0zn0v2.jpg
Raih Gelar Juara Syed Modi International 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Selamatkan Muka Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931854/hasil-final-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-juara-epbsVt0lG0.jpeg
Hasil Final Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Juara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement