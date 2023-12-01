Hasil Syed Modi International 2023: Alwi Farhan Kalah dari Wakil Tuan Rumah di Perempatfinal

LUCKNOW - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, gugur di babak perempatfinal Syed Modi India International 2023. Dia ditumbangkan wakil India, Priyanshu Rajawat, dengan skor 15-21 dan 16-21 dalam waktu 49 menit.

Tampil di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Jumat (1/12/2023) sore WIB, Alwi tertinggal 0-5 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Setelah itu, dia terus tertinggal hingga skor 3-8.

Alwi terus berusaha untuk mengejar, tetapi hingga interval gim pertama, dirinya terus tertinggal dengan skor 6-11. Selepas rehat, dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan membuat skor menjadi 11-13.

Alwi sempat hanya terpaut satu poin pada skor 14-15, tetapi kemudian kembali ditinggal hingga skor 14-20. Pada akhirnya, dia harus rela kehilangan gim pertama dengan skor 15-21.

Pada awal gim kedua, Alwi sempat unggul 2-0 terlebih dahulu, tetapi kemudian Rajawat membalikkan keadaan menjadi 7-2. Alwi terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan hingga skor 7-9.