HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Curhat Tak Diperlakukan Sama di Tim Satelit Honda, Lucio Cecchinello Angkat Bicara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |16:41 WIB
Alex Rins Curhat Tak Diperlakukan Sama di Tim Satelit Honda, Lucio Cecchinello Angkat Bicara
Alex Rins curhat merasa dianaktirikan Honda (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

MONACO - Lucio Cecchinello menjelaskan persoalan usai Alex Rins curhat tidak mendapat perlakuan yang sama seperti pembalap-pembalap di tim pabrikan Repsol Honda pada MotoGP 2023. Menurutnya, ada suatu masalah di luar kendalinya yang memengaruhi hal tersebut.

Rins memutuskan untuk hengkang dari LCR Honda setelah hanya semusim saja di MotoGP 2023. Meski sukses meraih satu kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2023, pembalap asal Spanyol itu diganggu oleh masalah cedera panjang dan juga proyek motor Honda yang tak mengalami kemajuan.

Alex Rins merayakan kemenangan di MotoGP AS 2023 bersama pemilik tim LCR Honda Lucio Cecchinello (Foto: Instagram/@lcr.team)

Setelah berpisah, Rins mengungkapkan beberapa kali harus memendam kekecewaan dengan Honda. Sebab, dia tak mendapatkan perlakuan yang sama seperti para rider tim pabrikan asal Jepang itu meski dirinya memiliki kontrak dengan Honda Racing Coorporation (HRC).

Selain itu, Rins juga dijanjikan memiliki motor dengan material yang sama dengan tim pabrikan. Akan tetapi nyatanya tak semuanya berjalan sesuai dengan semestinya.

Cecchinello pun memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut. Dia menilai ada suatu masalah yang terjadi dengan waktu pengiriman dari pemasok eksternal Honda sehingga terjadi keterlambatan ketika ingin memberikan suku cadang baru kepada timnya.

“Niatnya agar mendapat material pabrik. Dalam kontraknya dia dengan jelas dijanjikan ‘suku cadang yang diperbarui’. Tetapi ketersediaannya harus dijamin. Dan HRC memutuskan kapan suku cadang baru akan dikirimkan,” kata Cecchinello dilansir dari Speedweek, Minggu (3/12/2023).

Halaman:
1 2
