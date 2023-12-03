Ducati Gagal Rekrut Marc Marquez pada 2016, Ini Penyebabnya!

DUCATI pernah gagal merekrut Marc Marquez pada musim 2016. Penyebabnya, karena nilai kontrak The Baby Alien -julukan Marc Marquez- saat itu dinilai terlalu mahal sehingga upaya pabrikan Italia itu buntu.

Ya, Gresini Racing memang telah resmi menandatangani kontrak dengan Marc Marquez untuk MotoGP 2024. Tim satelit Ducati itu mendaratkan The Baby Alien dari Repsol Honda pada akhir musim MotoGP 2023.

Sebelum gabung Gresini Racing, Marquez melakukan perpisahan dengan Repsol Honda di seri terakhir MotoGP 2023 bertajuk MotoGP Valencia 2023. Rider asal Spanyol itu berpisah usai sukses menjadi juara dunia MotoGP enam kali bersama Repsol Honda.

Setelah itu, Marquez menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 bersama sang adik, Alex Marquez, di tim Gresini Racing. Rider 30 tahun itu pun telah menunggangi motor Ducati untuk pertama kalinya saat tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia (28/11/2023).

Di sela-sela sesi tersebut, ada seorang pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, mengatakan bahwa timnya pernah gagal merekrut Marc Marquez pada 2016. Penyebabnya, karena nilai kontrak The Baby Alien saat itu dinilai kemahalan.

"Fakta bahwa pada tahun 2016 dia (Marquez) tidak bisa datang ke Ducati karena harganya (kontrak) terlalu mahal," ungkap Michele Pirro, menyadur dari GPOne, Sabtu (2/12/2023).