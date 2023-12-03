Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Gagal Rekrut Marc Marquez pada 2016, Ini Penyebabnya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |02:03 WIB
Ducati Gagal Rekrut Marc Marquez pada 2016, Ini Penyebabnya!
Marc Marquez ternyata pernah hampir gabung Ducati pada 2016 (Foto: REUTERS)
A
A
A

DUCATI pernah gagal merekrut Marc Marquez pada musim 2016. Penyebabnya, karena nilai kontrak The Baby Alien -julukan Marc Marquez- saat itu dinilai terlalu mahal sehingga upaya pabrikan Italia itu buntu.

Ya, Gresini Racing memang telah resmi menandatangani kontrak dengan Marc Marquez untuk MotoGP 2024. Tim satelit Ducati itu mendaratkan The Baby Alien dari Repsol Honda pada akhir musim MotoGP 2023.

Marc Marquez

Sebelum gabung Gresini Racing, Marquez melakukan perpisahan dengan Repsol Honda di seri terakhir MotoGP 2023 bertajuk MotoGP Valencia 2023. Rider asal Spanyol itu berpisah usai sukses menjadi juara dunia MotoGP enam kali bersama Repsol Honda.

Setelah itu, Marquez menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 bersama sang adik, Alex Marquez, di tim Gresini Racing. Rider 30 tahun itu pun telah menunggangi motor Ducati untuk pertama kalinya saat tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia (28/11/2023).

Di sela-sela sesi tersebut, ada seorang pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, mengatakan bahwa timnya pernah gagal merekrut Marc Marquez pada 2016. Penyebabnya, karena nilai kontrak The Baby Alien saat itu dinilai kemahalan.

"Fakta bahwa pada tahun 2016 dia (Marquez) tidak bisa datang ke Ducati karena harganya (kontrak) terlalu mahal," ungkap Michele Pirro, menyadur dari GPOne, Sabtu (2/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement