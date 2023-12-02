Bos Jorge Martin Yakin Marc Marquez Kembali Gacor Bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024

Marc Marquez diyakini bakal kembali ke papan atas pada MotoGP 2024 (Foto: Twitter/gresiniracing)

BOS Jorge Martin di Pramac Ducati, Gino Borsoi, meyakini Marc Marquez bakal kembali gacor setelah pindah ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Sosok yang juga menjabat sebagai direktur olahraga Ducati itu meyakini Marquez bakal kembali ke papan atas pada musim depan.

Optimisme sudah terlihat sejak tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia pada Selasa 28 November 2023. Marquez sudah memperlihatkan hasil positif dengan menempati posisi keempat dengan catatan 1 menit 29,424 detik.

Selain itu, siratan wajah Marquez seusai tes juga dinilai positif. The Baby Alien – julukan Marquez – tampak senyum-senyum sendiri usai menjajal motor tim barunya itu.

"Meskipun hanya sedikit orang yang ragu, kita benar-benar akan melihat Marc Márquez kembali tampil di lini depan. Ini akan sangat menyenangkan dan juga menarik untuk melihat data Marc,” ungkapnya, dipetik dari Motosan, Sabtu (2/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Marquez telah mengalami masa sulit bersama Repsol Honda selama MotoGP 2023. Dia bahkan tercatat telah jatuh 29 kali.