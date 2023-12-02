Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Jorge Martin Yakin Marc Marquez Kembali Gacor Bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:43 WIB
Bos Jorge Martin Yakin Marc Marquez Kembali Gacor Bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024
Marc Marquez diyakini bakal kembali ke papan atas pada MotoGP 2024 (Foto: Twitter/gresiniracing)
A
A
A

BOS Jorge Martin di Pramac Ducati, Gino Borsoi, meyakini Marc Marquez bakal kembali gacor setelah pindah ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Sosok yang juga menjabat sebagai direktur olahraga Ducati itu meyakini Marquez bakal kembali ke papan atas pada musim depan.

Optimisme sudah terlihat sejak tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia pada Selasa 28 November 2023. Marquez sudah memperlihatkan hasil positif dengan menempati posisi keempat dengan catatan 1 menit 29,424 detik.

Marc Marquez

Selain itu, siratan wajah Marquez seusai tes juga dinilai positif. The Baby Alien – julukan Marquez – tampak senyum-senyum sendiri usai menjajal motor tim barunya itu.

"Meskipun hanya sedikit orang yang ragu, kita benar-benar akan melihat Marc Márquez kembali tampil di lini depan. Ini akan sangat menyenangkan dan juga menarik untuk melihat data Marc,” ungkapnya, dipetik dari Motosan, Sabtu (2/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Marquez telah mengalami masa sulit bersama Repsol Honda selama MotoGP 2023. Dia bahkan tercatat telah jatuh 29 kali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement