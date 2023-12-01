3 Alasan Banyak Pembalap MotoGP Pilih Tinggal di Andorra, Nomor 1 Bikin Jorge Martin Cs Betah!

SEBANYAK 3 alasan banyak pembalap MotoGP pilih tinggal di Andorra akana diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Andorra merupakan negara kecil yang terkurung daratan antara Prancis dan Spanyol dengan populasi lebih dari 77.000 penduduk.

Andorra menjadi salah satu negara terkecil di Eropa, namun juga salah satu negara terkaya karena memiliki perekonomian yang berkembang. Menariknya, banyak pembalap MotoGP papan atas memilih tinggal di Andorra.

Menurut laporan rtrsports.com, para pembalap MotoGP yang tinggal di Andorra di antaranya, yakni Joan Mir, Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Pol Espargaro, Alex Rins, Jorge Martin, Fabio Quartararo, dan Jack Miller. Pertanyaanya, mengapa negara mungil yang terletak di Pegunungan Pyrenees ini begitu diminati oleh para rider MotoGP?

Berikut 3 Alasan Banyak Pembalap MotoGP Pilih Tinggal di Andorra:

3. Lokasinya Dekat dengan Sirkuit Balap





Salah satu alasan banyak pembalap MotoGP memilih tinggal di Andorra adalah karena lokasinya yang dekat dengan sirkuit balap. Banyak seri balapan Eropa yang digelar di Spanyol (Jerez) dan Italia (Mugello), yang mana kedua sirkuit tersebut dapat dicapai dengan penerbangan singkat dari Andorra.

Kondisi ini jelas memudahkan pembalap yang tinggal di Andorra untuk melakukan perjalanan dan meminimalkan waktu yang mereka habiskan di jalan raya atau di udara. Selain itu, lokasi Andorra yang sentral menjadikannya basis yang nyaman bagi pengendara yang sering bepergian sepanjang musim.

2. Kebijakan Ramah Pajak

Andorra juga menerapkan kebijakan yang ramah pajak. Negara mungil ini terkenal dengan tarif pajaknya yang rendah, menjadikannya tujuan menarik bagi setiap orang yang berpenghasilan tinggi seperti atlet profesional termasuk pembalap MotoGP.