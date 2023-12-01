Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Alasan Banyak Pembalap MotoGP Pilih Tinggal di Andorra, Nomor 1 Bikin Jorge Martin Cs Betah!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:03 WIB
3 Alasan Banyak Pembalap MotoGP Pilih Tinggal di Andorra, Nomor 1 Bikin Jorge Martin Cs Betah!
Jorge Martin bersama sang kekasih, Maria Monfort. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
A
A
A

SEBANYAK 3 alasan banyak pembalap MotoGP pilih tinggal di Andorra akana diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Andorra merupakan negara kecil yang terkurung daratan antara Prancis dan Spanyol dengan populasi lebih dari 77.000 penduduk.

Andorra menjadi salah satu negara terkecil di Eropa, namun juga salah satu negara terkaya karena memiliki perekonomian yang berkembang. Menariknya, banyak pembalap MotoGP papan atas memilih tinggal di Andorra.

Menurut laporan rtrsports.com, para pembalap MotoGP yang tinggal di Andorra di antaranya, yakni Joan Mir, Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Pol Espargaro, Alex Rins, Jorge Martin, Fabio Quartararo, dan Jack Miller. Pertanyaanya, mengapa negara mungil yang terletak di Pegunungan Pyrenees ini begitu diminati oleh para rider MotoGP?

Berikut 3 Alasan Banyak Pembalap MotoGP Pilih Tinggal di Andorra:

3. Lokasinya Dekat dengan Sirkuit Balap

Aleix Espargaro

Salah satu alasan banyak pembalap MotoGP memilih tinggal di Andorra adalah karena lokasinya yang dekat dengan sirkuit balap. Banyak seri balapan Eropa yang digelar di Spanyol (Jerez) dan Italia (Mugello), yang mana kedua sirkuit tersebut dapat dicapai dengan penerbangan singkat dari Andorra.

Kondisi ini jelas memudahkan pembalap yang tinggal di Andorra untuk melakukan perjalanan dan meminimalkan waktu yang mereka habiskan di jalan raya atau di udara. Selain itu, lokasi Andorra yang sentral menjadikannya basis yang nyaman bagi pengendara yang sering bepergian sepanjang musim.

2. Kebijakan Ramah Pajak

Andorra juga menerapkan kebijakan yang ramah pajak. Negara mungil ini terkenal dengan tarif pajaknya yang rendah, menjadikannya tujuan menarik bagi setiap orang yang berpenghasilan tinggi seperti atlet profesional termasuk pembalap MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement