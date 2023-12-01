Jumlah Like Postingan Marc Marquez Jajal Motor Ducati Lebih Banyak ketimbang Francesco Bagnaia Juara MotoGP 2023!

JUMLAH like postingan Marc Marquez jajal motor Ducati lebih banyak ketimbang Francesco Bagnaia sang juara MotoGP 2023. Hal ini menandakan bahwa The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memiliki popularitas yang lebih tinggi daripada Pecco -sapaan akrab Bagnaia.

Berstatus sebagai pembalap baru Gresini Ducati, Marc Marquez menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 untuk pertama kalinya saat tes pascamusim MotoGP 2023 di Valencia. Ajang pemanasan itu digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa 28 November 2023.

Hasilnya, The Baby Alien menjadi yang tercepat keempat pada tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia usai tampil garang dengan motor barunya. Juara dunia MotoGP enam kali itu melesat dengan hanya terpaut 0,171 detik dari Maverick Vinales (Aprilia Racing).

Maverick Vinales sendiri berhasil menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 29,253 detik. Namun, sebelum tes pramusim MotoGP 2024 berakhir, Marquez bahkan sempat memimpin di urutan pertama.