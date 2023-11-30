Jonatan Christie Menikah Akhir Pekan Ini, Anthony Ginting Kapan?

Jonatan Christie dan Shanju akan melangsungkan pernikahan akhir pekan ini (Foto: Instagram Jonatan Christie)

TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie, dipastikan akan menikah pada akhir pekan ini. Lantas, kapan Anthony Ginting bakal menyusul kompatriotnya itu?

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- akan menikahi mantan anggota JKT48, Shania Junianatha alias Shanju. Kedua sejoli itu bakal melangsungkan pernikahan setelah bertunangan sejak Desember 2021.

Namun, pelatih tunggal putra PBSI, Irwansyah, mengatakan bahwa Jonatan tidak akan mendapat jatah libur panjang usai menikah. Libur atlet kelahiran Jakarta itu hanya dua hari saja, yakni Sabtu dan Minggu ini.

"Kita sudah ada komitmen, Jojo itu juga satu pemain yang dia punya komitmennya luar biasa. Mau nikah kita udah diskusi semuanya," kata Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (29/11/2023).

"Dia enggak ada kepikiran, 'Saya dikuranginlah bang latihannya', enggak, karena dia sudah komitmen. Iya (liburnya), Sabtu Minggu itu saja sudah. Jumat paginya masih ada programnya," lanjut Irwansyah.

Alasan Jojo tidak mendapat libur panjang pasca-menikah karena ia harus bersiap untuk tampil di turnamen besar. Atlet 26 tahun itu aka. mentas di BWF World Tour Finals 2023 pada 13-17 Desember 2023.