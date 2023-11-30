Marc Marquez Melesat dengan Motor Ducati, Ini Respons Manajer Repsol Honda

VALENCIA - Marc Marquez tampil cukup baik dengan motor Ducati terbarunya pada tes pascamusim MotoGP Valencia 2023. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengaku tak terkejut melihat mantan pembalapnya tampil gemilang.

Marquez untuk pertama kalinya menjajal motor Ducati yang akan digunakannya pada MotoGP 2024 mendatang pada tes yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Selasa (28/11/2023). Dia mencatatkan waktu tercepat keempat pada sesi tersebut.

Marquez yang akan membalap bersama Gresini Ducati musim depan mencatatkan waktu 1 menit 29,424 detik pada tes kemarin. Dia hanya terpaut 0,171 detik dari Maverick Vinales (Aprilia Racing) di posisi pertama.

"Saya tak terkejut sama sekali. Memangnya apa ekspektasi orang lain? Bagi kami, itu sudah sangat jelas," tutur Puig dilansir dari Crash, Rabu (29/11/2023).

"Kami tahu bagaimana Marquez dan potensinya dengan motor pabrikan lain (Ducati). Saya tidak terkejut sama sekali," tambahnya.

Tahun depan, untuk pertama kalinya kita akan melihat Marquez di tim lain selain Repsol Honda di ajang MotoGP. Dia juga untuk pertama kalinya akan mengendarai motor pabrikan lain setelah menunggangi Honda sejak debutnya 2013 silam.