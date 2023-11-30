Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Melesat dengan Motor Ducati, Ini Respons Manajer Repsol Honda

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:28 WIB
Marc Marquez Melesat dengan Motor Ducati, Ini Respons Manajer Repsol Honda
Motor Desmosedici Ducati yang akan digunakan Marc Marquez untuk MotoGP 2024 (Foto: Instagram/Gresini Ducati)
A
A
A

VALENCIA - Marc Marquez tampil cukup baik dengan motor Ducati terbarunya pada tes pascamusim MotoGP Valencia 2023. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengaku tak terkejut melihat mantan pembalapnya tampil gemilang.

Marquez untuk pertama kalinya menjajal motor Ducati yang akan digunakannya pada MotoGP 2024 mendatang pada tes yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Selasa (28/11/2023). Dia mencatatkan waktu tercepat keempat pada sesi tersebut.

Marquez yang akan membalap bersama Gresini Ducati musim depan mencatatkan waktu 1 menit 29,424 detik pada tes kemarin. Dia hanya terpaut 0,171 detik dari Maverick Vinales (Aprilia Racing) di posisi pertama.

"Saya tak terkejut sama sekali. Memangnya apa ekspektasi orang lain? Bagi kami, itu sudah sangat jelas," tutur Puig dilansir dari Crash, Rabu (29/11/2023).

"Kami tahu bagaimana Marquez dan potensinya dengan motor pabrikan lain (Ducati). Saya tidak terkejut sama sekali," tambahnya.

Tahun depan, untuk pertama kalinya kita akan melihat Marquez di tim lain selain Repsol Honda di ajang MotoGP. Dia juga untuk pertama kalinya akan mengendarai motor pabrikan lain setelah menunggangi Honda sejak debutnya 2013 silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/38/3068162/dapat-sambutan-meriah-dari-fans-di-mandalika-marc-marquez-saya-merasa-seperti-rockstar-Wj2IPgkReO.jpg
Dapat Sambutan Meriah dari Fans di Mandalika, Marc Marquez: Saya Merasa Seperti Rockstar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067949/marc_marquez-oqJY_large.jpg
5 Potret Ganteng Marc Marquez, Si Raja Aspal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/38/3050548/respons-marc-marquez-saat-tahu-tim-balap-valentino-rossi-diberikan-motor-pabrikan-ducati-di-motogp-2025-qy7ptOUC3K.jpg
Respons Marc Marquez saat Tahu Tim Balap Valentino Rossi Diberikan Motor Pabrikan Ducati di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/38/3029661/marc-marquez-akhiri-1000-hari-tanpa-kemenangan-di-motogp-jerman-2024-QfkXiuukBj.jpg
Marc Marquez Akhiri 1000 Hari Tanpa Kemenangan di MotoGP Jerman 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/38/3029140/ducati-kehilangan-dua-rider-potensial-gigi-dalligna-bukan-salah-marc-marquez-v6Jet8vAa1.jpg
Ducati Kehilangan Rider Potensial, Gigi DallIgna: Bukan Salah Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/38/3005324/alasan-terbesar-kenapa-marc-marquez-harus-bertahan-di-tim-ducati-LenRzaPjHW.jpg
Alasan Terbesar Kenapa Marc Marquez Harus Bertahan di Tim Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement