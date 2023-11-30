Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gabung Gresini Ducati, Marc Marquez Juara MotoGP 2024 dan Samai Jumlah Gelar Valentino Rossi?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:46 WIB
Gabung Gresini Ducati, Marc Marquez Juara MotoGP 2024 dan Samai Jumlah Gelar Valentino Rossi?
Marc Marquez saat menjajal motor Ducati sebelum tampil di tes Valencia (Foto: Instagram/Gresini Racing)
MARC Marquez membalap untuk Gresini Ducati di MotoGP 2024 nanti. Melihat performa motor Ducati pada beberapa musim terakhir, berbagai pendapat bermunculan mulai dari peluang juara hingga kemungkinan Marquez menyamai rekor gelar milik Valentino Rossi.

Ya, seri MotoGP Valencia 2023 kemarin menjadi momen perpisahan The Baby Alien bersama Repsol Honda. Pabrikan asal Jepang itu menjadi pelabuhan pertama Marc Marquez di kelas utama MotoGP.

Enam gelar juara dunia MotoGP berhasil dicapai Marc Marquez bersama Repsol Honda. Rider asal Spanyol itu bahkan berhasil menyabet gelar juara dunia pada 2013 yang juga menjadi musim pertamanya meramaikan persaingan di kelas MotoGP.

Sayangnya, Marc Marquez tidak dalam kondisi terbaik di musim terakhirnya bersama Repsol Honda. Cedera serius yang dideritanya mambuat The Baby Alian hanya menjadi pelengkap di lintasan balap.

Absennya Marc Marquez sepanjang musim 2020 membuatnya cukup tertinggal dari pembalap lain. Alhasil, kakak kandung dari Alex Marquez itu kesulitan bersaing dengan pembalap lain.

Halaman:
1 2
