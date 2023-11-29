5 Alasan Marc Marquez Bakal Juara MotoGP 2024, Nomor 1 Paling Krusial!

5 alasan Marc Marquez bakal juara MotoGP 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet faktor yang membuat nama The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan turut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara pada musim depan.

Diketahui, Marquez sendiri sudah absen juara cukup lama. Dia terakhir kali menjadi kampiun di MotoGP pada 2019. Padahal, sebelum absen juara selama 4 musim, pembalap asal Spanyol itu selalu sukses besar di MotoGP sehingga total sudah mengemas 6 gelar juara sejauh ini.

BACA JUGA: Inilah Alasan Jorge Martin Dituding Bikin Ambyar Perpisahan Manis Marc Marquez dengan Repsol Honda

Marquez pun diyakini bisa menghentikan puasa juara itu di MotoGP 2024. Apa saja alasannya? Berikut 5 alasan Marc Marquez bakal juara MotoGP 2024.

5. Pindah ke Ducati





Salah satu alasan Marc Marquez bakal juara MotoGP 2024 adalah pindah tim. Diketahui, di akhir MotoGP 2023, The Baby Alien harus mengakhiri romansanya dengan Repsol Honda. Padahal, dia sudah membela Marquez sejak 2013.

Marquez sendiri memutuskan hengkang dari Honda karena tim itu tak mampu bersaing dalam beberapa musim terakhir karena kinerja motor yang kurang kompetitif. Kini, Marquez punya harapan dan semangat baru untuk bersaing memperebutkan gelar juara lagi.

Pasalnya, mulai musim depan, Marquez akan membela salah satu tim satelit Ducati, yakni Gresini. Tim itu sendiri sudah terbukti bisa bersaing kompetitif di musim ini sehingga mampu menunjang Marquez untuk bertarung memperebutkan gelar juara.

4. Fisik Makin Prima





Alasan lainnya terkait kondisi fisik Marc Marquez. Salah satu faktor yang membuat Marquez gagal bersaing merebut gelar juara dalam beberapa musim terakhir adalah cedera yang menderanya.

Diketahui, petaka besar datang kepada Marquez di seri perdana MotoGP 2020. Dia mengalami kecelakaan di MotoGP Spanyol 2020 dan kemudian mengalami cedera parah pada lengan kanannya.

Kondisi ini bahkan membuat Marquez harus absen panjang dalam beberapa musim. Sekembalinya ke pentas MotoGP, dia juga masih terus gagal tampil setangguh dulu, meski sudah menjalani banyak sekali operasi.

Tetapi kini, kondisi Marquez sudah berangsur-angsur membaik. Dia hanya perlu menjaga fisiknya agar lebih prima lagi musim depan demi merebut gelar juara lagi.