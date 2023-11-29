Juara IBL Akan Dikirim Wakili Indonesia ke Kejuaraan Antarklub ASEAN Tahun Depan

JAKARTA – Juara ajang basket bergengsi di Indonesia, Indonesian Basket League (IBL), akan dikirim wakili Tanah Air ke Kejuaraan Antarklub ASEAN. Kompetisi antarklub bola basket se-Asia Tenggara itu sendiri rencananya akan mulai digelar tahun depan.

Kepastian pengiriman juara IBL ke ajang itu menyusul rapat SEABA di Malaysia 21 November 2023. Dalam pertemuan itu, dibicarakan soal liga antarklub basket di Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan.

Dalam rancangan FIBA, klub juara di setiap kompetisi ASEAN akan diadu. Dari ajang itu, akan dicari klub terbaik yang kemudian akan turut serta di kompetisi se-Asia.

Dari sana, klub terbaik level Asia akan bersaing di kejuaraan antar kontinental. Jenjang kompetisi ini diharapkan ikut mendongkrak kualitas turnamen di masing-masing negara agar ekosistem bolabasket yang lebih berkualitas.

“Jadi, dengan program ini, nanti juara IBL akan dikirim untuk bersaing dengan para juara di kompetisi masing-masing negara ASEAN,” ungkap Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi, dalam keterangan resmi, Rabu (29/11/2023).

Saat ini, Sekjen wanita pertama di PERBASI tersebut menjelaskan bahwa sedang mengoordinasikan rencana ini dengan IBL. Utamanya terkait rekomendasi peserta yang akan ikut dalam ajang tersebut.

IBL harus bisa menjamin bahwa tim yang dipilih merupakan yang terbaik dari kompetisi satu musim terakhir. Tentu saja, hal ini akan berdasarkan peringkat di klasemen akhir.

“Rencananya, turnamen tim antarnegara ASEAN itu akan dimulai tahun depan. Artinya, juara IBL musim lalu berkesempatan menjadi salah satu peserta di ajang ini. Tapi, untuk teknisnya, terkait penunjukan klub, ada di IBL dengan mengacu pada klasemen kompetisi terakhir,” ucapnya.