Berapa Kali Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP?

Francesco Bagnaia jadi juara dunia MotoGP dua kali sepanjang kariernya (Foto: REUTERS)

PEMBALAP asal tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia memastikan diri untuk kembali merengkuh titel juara dunia MotoGP 2023. Hal ini didapat Bagnaia setelah dirinya sukses memenangkan balapan di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada Minggu, 26 November 2023.

Sejak start, Francesco Bagnaia sudah mendapat keuntungan dengan mendapatkan pole position setelah Maverick Vinales terkena penalti. Hal itu pun dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pembalap asal Italia itu untuk langsung memimpin sejak tikungan pertama.

Akan tetapi, balapan terakhir MotoGP 2023 tidak berjalan semudah itu untuk Bagnaia. Pasalnya, beberapa saat setelah start, Jorge Martin sebagai penantang utama Francesco Bagnaia langsung melesat dari P6 menuju P2 tepat di belakang Bagnaia.

Beruntung pada lap 6, Jorge Martin terlibat insiden dengan Marc Marquez yang membuatnya terjatuh. Dengan hal itu, Francesco Bagnaia sudah dipastikan menjadi juara di MotoGP 2023 ini.

Meski begitu, pembalap yang akrab disapa Pecco itu ingin memenangkan gelar secara meyakinkan. Dirinya pun terus memacu motornya hingga finis di urutan terdepan dengan diikuti Fabio Di Giannantonio di belakangnya.

Dengan hasil MotoGP Valencia ini, Francesco Bagnaia dipastikan memenangkan MotoGP tahun 2023 dengan torehan 467 poin. Jorge Martin berada di posisi kedua dengan 428 poin.

Keberhasilan Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2023 merupakan yang kedua di dalam kariernya untuk kelas utama. Sebelumnya, Pecco – sapaan Bagnaia – telah meraih gelar ini di musim sebelumnya, yakni MotoGP 2022.

Di musim lalu, Pecco sejatinya sempat terseok-seok di awal musim. Dirinya sempat mengalami kecelakaan di MotoGP Qatar, menjalani balapan yang sulit di Sirkuit Mandalika, hingga akhirnya mampu bangkit di Sirkuit Jerez.