HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Jadi Alasan Maverick Vinales Enggan Beri Jalan Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |06:33 WIB
Valentino Rossi Jadi Alasan Maverick Vinales Enggan Beri Jalan Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023?
Maverick Vinales menolak beri jalan kepada Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PERTANYAAN seputar Valentino Rossi jadi alasan Maverick Vinales enggan beri jalan kepada Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023 akan dibahas di sini. Sebab, sang pembalap asal Spanyol pernah menjadi rekan setim Rossi di Yamaha.

MotoGP 2023 telah rampung pada Minggu (26/11/2023) kemarin. Francesco Bagnaia sukses menjadi juara dunia setelah Jorge Martin terjatuh dalam balapan seri terakhir di MotoGP Valencia 2023.

Jorge Martin

Keputusan Martin untuk mendesak Bagnaia di lap-lap awal membuatnya melebar hingga terlempar ke peringkat kedelapan. Hal itu pun membuatnya membalap dengan semakin ugal-ugalan hingga menjatuhkan Marc Marquez bersamanya.

Pada saat berusaha untuk memangkas jarak dengan Bagnaia, Martin sempat bersaing dengan Maverick Vinales. Namun, Vinales nyatanya menolak untuk membiarkan Martinator – julukan Martin – untuk lewat begitu saja.

"Setelah [melebar] itu, saya mulai bertarung dengan Maverick. Saya tidak mengerti mengapa dia menyalip kembali, karena dia tahu saya sedang berjuang untuk kejuaraan, jadi itu tidak masuk akal. Tapi memang begitulah adanya,” kata Martin, dilansir dari Crash.

Martin merasa Vinales seharusnya mendukungnya bersaing dengan Bagnaia karena mereka berdua sama-sama dari Spanyol. Namun, mungkin ada alasan lain yang membuat Vinales enggan untuk melakukannya.

Halaman:
1 2
