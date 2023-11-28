Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kritik Pengawas Balapan F1, Sergio Perez Dapat Teguran Keras

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |00:06 WIB
Kritik Pengawas Balapan F1, Sergio Perez Dapat Teguran Keras
Sergio Perez (Red Bull Racing) kena teguran keras usai F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Rula Rouhana)
A
A
A

ABU DHABI - Sergio Perez mendapat peringatan keras usai mengkritik tajam pengawas balapan F1 (steward). Pembalap tim Red Bull Racing itu kecewa lantaran dikenai penalti tambahan waktu lima detik pada balapan F1 GP Abu Dhabi 2023.

Sebagaimana diketahui, Perez berhasil finis di posisi keempat F1 GP Abu Dhabi 2023. Balapan itu digelar di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada Minggu 26 November 2023.

Sergio Perez (Red Bull Racing) melaju pada balapan F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Ali Haider)

Sesaat setelah finis, Perez melontarkan kritik di radio tim dengan mengatakan para pengawas balapan F1 sebagai lelucon. Dia juga mengkritik kinerja yang dinilai buruk sepanjang F1 2023.

"Para pengawas adalah lelucon, kawan. Saya tidak menyangka. Mereka sangat buruk tahun ini tapi ini hanya lelucon. Itu benar-benar lelucon,” ucap Perez di radio, dipetik dari Crash, Selasa (28/11/2023).

Ulah tersebut lantas mendapat perhatian serius dari para pengawas balapan F1. Perez pun ditegur dan diperingati agar tidak mengulangi sikapnya itu.

Checo dianggap melanggar kode olahraga internasional karena penyataannya itu yang bersifat menghina. Namun hal tersebut telah diselesaikan seiring dengan permintaan maaf dari sang pembalap.

Halaman:
1 2
