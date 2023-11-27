5 Negara yang Pembalapnya Sering Juara MotoGP, Nomor 1 Italia

PEMBALAP asal Italia, Francesco Bagnaia secara resmi sukses menyabet gelar juara dunia MotoGP 2023 sekaligus membuat negaranya menjadi negara yang paling sering menjadi juara dunia MotoGP.

Pembalap asal tim Ducati Lenovo memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2023 setelah berhasil memenangkan balapan terakhir di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Total Bagnaia mengoleksi 467 poin dan unggul 39 poin dari Jorge Martin di peringkat kedua.

Keberhasilan Francesco Bagnaia menjadi juara dunia membuatnya menjadi pembalap pertama yang menjuarai MotoGP dengan menggunakan nomor #1 sejak terakhir kali dilakukan oleh Mick Doohan pada tahun 1998.

Selain itu, keberhasilan pembalap yang akrab disapa Pecco itu menjadi juara dunia MotoGP 2023 juga semakin mengukuhkan negaranya, yakni Italia sebagai negara dengan pembalap yang paling banyak menjuarai MotoGP.

Berikut adalah 5 negara yang pembalapnya paling sering juara MotoGP

5. Australia (8 Gelar)





Australia sukses menjuarai ajang balap kelas tertinggi atau yang sekarang dikenal dengan MotoGP sebanyak delapan kali. Ada tiga pembalap yang menyumbangkan gelar juara dunia MotoGP dari Australia.

Mereka adalah Mick Doohan, Casey Stoner, dan Wayne Gardner. Doohan sukses memenangkan lima titel, selagi Stoner dua kali dan Gardner menjadi juara sekali.

4. Spanyol (11 Gelar)





Spanyol gagal menambah gelar juara dunia pada musim ini setelah Jorge Martin kalah dari Francesco Bagnaia. Total, Spanyol memiliki 11 gelar juara dunia dari MotoGP.

Marc Marquez adalah yang terbanyak dengan enam gelar. Kemudian, Jorge Lorenzo menyusul dengan tiga gelar selagi Alex Criville dan Joan Mir masing-masing sekali.