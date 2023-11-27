Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Negara yang Pembalapnya Sering Juara MotoGP, Nomor 1 Italia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:06 WIB
5 Negara yang Pembalapnya Sering Juara MotoGP, Nomor 1 Italia
Francesco Bagnaia jadi juara MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMBALAP asal Italia, Francesco Bagnaia secara resmi sukses menyabet gelar juara dunia MotoGP 2023 sekaligus membuat negaranya menjadi negara yang paling sering menjadi juara dunia MotoGP.

Pembalap asal tim Ducati Lenovo memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2023 setelah berhasil memenangkan balapan terakhir di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Total Bagnaia mengoleksi 467 poin dan unggul 39 poin dari Jorge Martin di peringkat kedua.

Francesco Bagnaia

Keberhasilan Francesco Bagnaia menjadi juara dunia membuatnya menjadi pembalap pertama yang menjuarai MotoGP dengan menggunakan nomor #1 sejak terakhir kali dilakukan oleh Mick Doohan pada tahun 1998.

Selain itu, keberhasilan pembalap yang akrab disapa Pecco itu menjadi juara dunia MotoGP 2023 juga semakin mengukuhkan negaranya, yakni Italia sebagai negara dengan pembalap yang paling banyak menjuarai MotoGP.

Berikut adalah 5 negara yang pembalapnya paling sering juara MotoGP

5. Australia (8 Gelar)

Mick Doohan

Australia sukses menjuarai ajang balap kelas tertinggi atau yang sekarang dikenal dengan MotoGP sebanyak delapan kali. Ada tiga pembalap yang menyumbangkan gelar juara dunia MotoGP dari Australia.

Mereka adalah Mick Doohan, Casey Stoner, dan Wayne Gardner. Doohan sukses memenangkan lima titel, selagi Stoner dua kali dan Gardner menjadi juara sekali.

4. Spanyol (11 Gelar)

Marc Marquez

Spanyol gagal menambah gelar juara dunia pada musim ini setelah Jorge Martin kalah dari Francesco Bagnaia. Total, Spanyol memiliki 11 gelar juara dunia dari MotoGP.

Marc Marquez adalah yang terbanyak dengan enam gelar. Kemudian, Jorge Lorenzo menyusul dengan tiga gelar selagi Alex Criville dan Joan Mir masing-masing sekali.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement