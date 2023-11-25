Luca Marini Resmi Tinggalkan Tim Valentino Rossi!

Luca Marini resmi meninggalkan tim Mooney VR46 Racing Team di akhir MotoGP 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

CHESTE - Luca Marini resmi meninggalkan tim Mooney VR46 Racing Team milik kakak tirinya Valentino Rossi pada akhir MotoGP 2023. Pria asal Italia itu selangkah lagi bergabung dengan tim pabrikan Repsol Honda pada MotoGP 2024.

Hal tersebut diketahui dari pengumuman Instagram resmi MotoGP, @motogp, pada Sabtu (25/11/2023). Alhasil, balapan seri terakhir musim ini di MotoGP Valencia 2023 menjadi perpisahan Marini dengan tim tersebut.

"Keluarnya Luca Marini dari @vr46racingteam telah dikonfirmasi," tulis keterangan MotoGP.

Marini sendiri dikabarkan segera merapat ke Repsol Honda. Kedatangannya ke tim pabrikan asal Jepang itu hanya tinggal menunggu pengumuman resminya saja.

Lalu, Marini kabarnya akan djgantkkan oleh Fabio Di Giannantonio yang saat ini membela Gresini Racing. Sementara itu, rider Repsol Honda, Marc Marquez pindah ke tim pimpinan Nadia Padovani itu.