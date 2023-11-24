Kisah Sedih Fransesco Bagnaia, sang juara MotoGP yang Sempat Dipaksa sang Ayah Berhenti Balapan Motor

KISAH sedih Francesco Bagnaia, sang juara MotoGP yang sempat dipaksa sang ayah berhenti balapan motor akan dibahas kali ini. Pietro Bagnaia sempat meminta putranya berhenti dan pensiun dari balapan motor karena satu dan lain hal.

Tentu saja Pecco yang bercita-cita ingin menjadi pembalap MotoGP terbaik lantas kecewa dengan sikap sang ayah. Hubungan anak dan sang ayah itu sempat renggang gara-gara pertengkaran yang hebat.

Pertengkaran yang terjadi antara Pecco dan Pietro Bagnaia tentu membuat sang pembalap berusia 26 tahun ini merasakan sedih yang tak terbendung. Ada berbagai momen yang mendasari kesedihan itu.

Melansir dari Crash, Bagnaia menyadari perselisihan dengan sang ayah benar-benar buruk dan menyedihkan. Pada akhirnya, mereka pun menyesal.

“Saya mengancamnya kami akan berhenti. Ada orang tua yang (kurang suka) atas hal-hal yang terjadi di trek di antara anak-anak," ucap Bagnaia senior.

Pietro ternyata lebih memilih putranya menjadi joki balap muda. Hal itu didasari oleh kesukaannya sejak kecil.

“Saya, seperti kakak saya, sangat menyukai kuda. Saya menginginkan dia sebagai joki!” tukas pria asal Italia itu.

Walau didesak sang ayah, Pecco bersikeras tetap balapan motor. Pietro mengakui cukup menyukai sepeda motor, tetapi sang putra melakukan semuanya sendiri tanpa ada campur tangannya.