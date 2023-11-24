Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sosok Pembalap yang Akui Kesulitan Salip Jorge Martin di MotoGP Qatar 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:02 WIB
Sosok Pembalap yang Akui Kesulitan Salip Jorge Martin di MotoGP Qatar 2023
Jorge Martin sulit dilewati Fabio Di Giannantonio dalam sprint race MotoGP Qatar 2023 (Foto: REUTERS)
PEMBALAP Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio akui bahwa dirinya kesulitan untuk menyalip Jorge Martin di sesi sprint race MotoGP Qatar 2023 di Sirkuit Lusail beberapa waktu lalu.

Hal ini bermula saat dirinya mengawali start dengan kurang baik. Akibatnya dirinya harus merosot dari peringkat kedua hingga keenam. Meski bersusah payah, Fabio Di Giannantonio mampu perlahan kembali ke posisi depan. Sayangnya, saat menjumpai Jorge Martin di depannya, dirinya kesulitan untuk mendahului.

Fabio Di Giannantonio

“Saya berusaha keras. Sejujurnya, awal saya sangat buruk. Saya benar-benar membuat kesalahan dan kemudian saya mengalami masalah dengan perangkat depan yang tidak menyala selama setengah putaran," kata Fabio Di Giannantonio pada MotoGP dilansir dari Crash.net, Jumat (24/11/2023).

“Juga, suhu bagian depan sangat tinggi sejak lap kedua. Sulit untuk menyelamatkan ban dan mendorong, tapi saya melakukan pekerjaan dengan baik," sambungnya.

"Saya bertarung dengan para pemain dan bersenang-senang. Kemudian saya mencoba mengejar Jorge tetapi dia melakukan tugasnya dengan baik melalui sektor dua dan tiga yang merupakan tempat di mana Anda harus paling sering mengendarai motor. Saya kesulitan di lini depan, tapi itulah yang terjadi.”

Meski gagal menyalip Jorge Martin di sprint race dan puas di posisi kedua, Fabio Di Giannantonio berhasil membalasnya di sesi balapan utama yang digelar keesokan harinya, yakni Minggu, 19 November 2023.

Halaman:
1 2
