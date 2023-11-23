Curi Perhatian, Aksi Leo Rolly Balas Selebrasi Ganda Putra Denmark Usai Menang di 16 Besar China Masters 2023

GANDA putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, mencuri perhatian kala mentas si China Masters 2023. Saat berhasil menang di babak 16 besar, Leo Rolly melakukan selebrasi yang bak membalas aksi lawannya, Kim Astrup/Anders Skaarup Ramsussen (Denmark), saat dulu pernah mengalahkannya.

Ya, duel seru tersaji di babak 16 besar China Masters 2023 yang berlangsung hari ini, Kamis (23/11/2023). Ada duel yang memperemukan wakil Indonesia, Leo/Daniel, melawan ganda putra andalan Denmark, Kim/Anders.

Bertanding di Shenzhen Bay Gymnasium, Leo/Daniel berhasil memulai laga dengan apik sehingga menang di gim pertama dengan skor 21-18. Sayangnya, mereka gagal melanjutkan laju positifnya ke gim kedua sehingga kalah dengan skor 16-21.

Alhasil, laga harus berlanjut ke gim ketiga yang jadi penentuan. Di gim tersebut, The Babies -julukan Leo/Daniel- kembali tampil apik lagi sehingga menuntaskan duel dengan kemenangan 21-11.

Usai laga sengit yang berlangsung selama 1 jam 3 menit itu selesai, Leo pun mencuri perhatian lewat selebrasinya. Dalam unggahan akun Tiktok @randomstuff88889, terlihat Leo berselebrasi dengan mengangkat tangan ke atas sembari menunjukkan otot-ototnya.

Usut punya usut, ternyata selebrasi itu pernah dilakukan Anders Skaarup Rasmussen usai mengalahkan Leo/Daniel di Hong Kong Open 2023. Kala itu, kedua pasangan dihadapkan dalam duel sengit di babak final. Leo/Daniel akhirnya harus menelan kekalahan dengan skor 10-21, 24-22, dan 19-21.

Tak ayal, perhatian badminton lovers pun langsung tertuju ke selebrasi Leo. Meski bertujuan membalas selebrasi lawan, Leo/Daniel dan juga Kim/Astrup tetap saling menaruh rasa hormat setelah laga 16 besar China Masters 2023 rampung digelar.