HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Kalah dari Wakil Tuan Rumah, Bagas/Fikri Tersingkir di Babak Pertama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |15:28 WIB
Hasil China Masters 2023: Kalah dari Wakil Tuan Rumah, Bagas/Fikri Tersingkir di Babak Pertama
Bagas/Fikri tersingkir di babak pertama China Masters 2023 (Foto: PBSI)
SHENZHEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, tersingkir di babak pertama China Masters 2023. Bagas/Fikri kalah dari ganda tuan rumah, Li Yu Chen/Ou Xuan Yi dua game langsung 18-21 dan 17-21

Beraksi di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) siang WIB, Bakri -sebutan Bagas/Fikri- mampu memberikan perlawanan pada Liu/Ou di awal pertandingan hingga mencapai skor 3-3. Setelah itu, mereka kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan dan tertinggal 3-8.

Namun, perlahan-lahan pasangan Merah-Putih bisa keluar dari tekanan dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 7-8. Sayangnya, mereka kembali berada dalam tekanan Liu/Ou sehingga tertinggal 7-11 di interval gim pertama.

Liu/Ou pun terus mendominasi selepas jeda. Pasangan rangking delapan dunia itu menghujam pertahanan Bagas/Fikri dengan smash-smash keras yang mereka lancarkan untuk menjauh dengan keunggulan 16-11 dan kemudian 18-12.

Tak menyerah begitu saja, duet Pelatnas PBSI sempat bangkit lagi dan mendekat di angka 17-18. Sayangnya, mereka lengah di poin-poin kritis dan akhirnya kalah 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Bagas/Fikri masih kesulitan untuk keluar dari tekanan lawan sehingga ketinggalan 2-6 lebih dulu. Akan tetapi, mereka akhirnya bisa meladeni permainan cepat Liu/Ou dan menyamakan kedudukan menjadi 6-6.

1 2
