Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Gilas Wakil Jepang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:12 WIB
Hasil China Masters 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Gilas Wakil Jepang
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melenggang ke babak 16 besar China Masters 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

SHENZHEN - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melenggang ke babak 16 besar China Masters 2023 Super 750. Ganda putra Indonesia itu menggilas Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi dua gim langsung 22-20 dan 21-19 di babak 32 besar China Masters 2023.

Bermain di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) pagi WIB, Fajri -sebutan Fajar/Rian- langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan. Mereka bisa menekan lawan sehingga unggul 6-3.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto BWF World Championships 2023 (Foto: Badminton Photo/Mikael Ropars)

Pertarungan dalam tempo cepat pun terjadi setelah itu di mana kedua pasangan saling jual beli serangan. Namun, pasangan Tim Merah-Putih mampu bermain lebih efektif. Alhasil, mereka bisa menjaga keunggulan saat interval di angka 11-7 dan kemudian 12-7.

Usai rehat, pasangan rangking empat dunia itu sempat lengah dan membuat Matsui/Takeuchi mendekat dalam kedudukan 13-14. Beruntung mereka bisa menemukan sentuhan terbaik mereka lagi untuk kembali menjauh di angka 16-13.

Sayangnya, setelah unggul 19-16 dan 20-18, Fajar/Rian malah lengah. Pertahanan mereka mudah dijebol oleh serangan lawan sehingga Matsui/Takeuchi mengejar di angka 20-20. Akan tetapi, duet Pelatnas PBSI itu pada akhirnya sukses memperoleh dua poin beruntun untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20.

Fajri kembali mendapat perlawanan sengit dari Matsui/Takeuchi di gim kedua. Mereka terlibat pertarungan reli-reli panjang dalam tempo yang cepat. Alhasil, kedua pasangan saling silih berganti memimpin dan kejar mengejar angka hingga mencapai skor 6-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement