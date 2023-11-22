Hasil China Masters 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Gilas Wakil Jepang

SHENZHEN - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melenggang ke babak 16 besar China Masters 2023 Super 750. Ganda putra Indonesia itu menggilas Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi dua gim langsung 22-20 dan 21-19 di babak 32 besar China Masters 2023.

Bermain di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) pagi WIB, Fajri -sebutan Fajar/Rian- langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan. Mereka bisa menekan lawan sehingga unggul 6-3.

Pertarungan dalam tempo cepat pun terjadi setelah itu di mana kedua pasangan saling jual beli serangan. Namun, pasangan Tim Merah-Putih mampu bermain lebih efektif. Alhasil, mereka bisa menjaga keunggulan saat interval di angka 11-7 dan kemudian 12-7.

Usai rehat, pasangan rangking empat dunia itu sempat lengah dan membuat Matsui/Takeuchi mendekat dalam kedudukan 13-14. Beruntung mereka bisa menemukan sentuhan terbaik mereka lagi untuk kembali menjauh di angka 16-13.

Sayangnya, setelah unggul 19-16 dan 20-18, Fajar/Rian malah lengah. Pertahanan mereka mudah dijebol oleh serangan lawan sehingga Matsui/Takeuchi mengejar di angka 20-20. Akan tetapi, duet Pelatnas PBSI itu pada akhirnya sukses memperoleh dua poin beruntun untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20.

Fajri kembali mendapat perlawanan sengit dari Matsui/Takeuchi di gim kedua. Mereka terlibat pertarungan reli-reli panjang dalam tempo yang cepat. Alhasil, kedua pasangan saling silih berganti memimpin dan kejar mengejar angka hingga mencapai skor 6-6.