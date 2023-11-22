Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Gregoria Mariska Pulangkan Wakil Thailand

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:51 WIB
Hasil China Masters 2023: Gregoria Mariska Pulangkan Wakil Thailand
Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke 16 besar China Masters 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
SHENZEN – Gregoria Mariska Tunjung berhasil melenggang ke babak 16 besar China Masters 2023 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu menyisihkan Busanan Ongbamrungphan 21-16 dan 21-10 di babak 32 besar China Masters 2023.

Mentas di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) pagi WIB, Jorji membuka pertandingan dengan apik dan langsung unggul jauh 6-1. Namun, setelah itu beberapa kali melakukan error sehingga wakil Thailand itu bisa menyamakan kedudukan menjadi 6-6.

Gregoria Mariska Tunjung beraksi di Kumamoto Masters 2023 (Foto: PBSI)

Aksi kejar-kejaran angka terjadi selepas itu di mana kedua pemain saling adu pukulan dalam reli-reli panjang hingga mencapai skor 10-10. Akan tetapi, sang jagoan Tim Merah-Putih sukses menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-10 berkat smash silang ciamik.

Gregoria terus menekan Ongbamrungphan usai rehat dengan variasi serangan bola-bola tajam yang diterapkannya. Hasilnya, dia mampu memperlebar keunggulannya menjadi 16-13.

Poin demi poin pun terus didapat oleh pemain ranking tujuh dunia itu. Pada akhirnya, dia sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Pola yang sama kembali terjadi di awal gim kedua. Gregoria yang sudah unggul 6-2 berkat permainan indah yang ditampilkannya, malah balik tertekan oleh Ongbamrungphan hingga skor menjadi imbang di angka 6-6.

Halaman:
1 2
