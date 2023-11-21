Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Meski Tak Puas dengan Hasil F1 GP Las Vages 2023, Charles Leclerc Tetap Senang Bisa Finis sebagai Runner-up

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |01:01 WIB
Meski Tak Puas dengan Hasil F1 GP Las Vages 2023, Charles Leclerc Tetap Senang Bisa Finis sebagai Runner-up
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAS VEGAS – Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc kecewa karena gagal memenangkan balapan Formula One (F1) GP Las Vegas 2023 yang digelar di Las Vegas Strip Circuit, Nevada, Amerika Serikat, pada Minggu 19 November 2023. Sebab ia menilai seharusya ia mampu bersaing dengan Max Verstappen untuk merebut posisi pertama.

Kendati kecewa, Leclerc sejatinya juga senang bisa finis sebagai runner-up di seri Las Vegas tersebut. Ia merasa posisi kedua menjadi hasil terbaik yang bisa diraih timnya pada balapan tersebut.

Start dari posisi terdepan, Leclerc langsung disalip oleh Max Verstappen di Tikungan 1 hingga mereka berdua keluar dari lintasan. Pembalap Red Bull Racing itu pun mendapat penalti lima detik yang membuat sang jagoan Tim Kuda Jingkrak -julukan Ferrari- menyalipnya ketika dia melakukan pit stop pertamanya di lap 19.

Namun, pembalap asal Monako itu kurang beruntung karena safety car muncul di waktu yang kurang tepat untuknya. Alhasil, Verstappen mengambil posisi terdepan lagi tak lama berselang.

Akan tetapi, sesaat sebelum finis, Leclerc, yang berada di posisi ketiga, mampu menyalip Sergio Perez untuk mengamankan tempat kedua. Pada akhirnya dia menyelesaikan balapan sebagai runner up dengan diapit dua pembalap Red Bull tersebut.

Charles Leclerc

Pembalap berusia 26 tahun itu pun mengaku kecewa karena untuk sekian kalinya dia gagal menang meski mampu mengamankan pole position. Namun, dia tetap senang karena posisi kedua memanglah hasil terbaik yang bisa dia dapatkan di Las Vegas.

“Perlombaan yang luar biasa! Saya sangat menikmatinya. Tentu saja saya kecewa karena saya hanya berada di posisi kedua, tapi itu adalah hasil terbaik bagi kami,” kata Leclerc dikutip dari Speedweek, Selasa (21/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
