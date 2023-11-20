Gara-Gara Hal Ini, Miguel Oliveira Pede Bakal Bersinar di MotoGP Qatar 2023

DOHA – Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira percaya diri bisa bersinar di MotoGP Qatar 2023. Pasalnya ia menilai motor Aprilia sangat cocok dengan Sirkuit Losail, Qatar yang berlangsung pada Minggu (20/11/2023) pukul 00.00 WIB.

Oliveira melihat aspal di Sirkuit Losail punya karakter yang cocok dengan motor Aprilia. Dia pun senang dengan trek di negara Timur Tengah itu.

Apalagi pada musim lalu Aprilia juga meraih hasil manis. Sehingga dengan bermodalkan itu semua, Oliveira yakin Aprilia bisa berbicara banyak di seri Qatar.

"Saya suka Qatar, pasti menarik dengan aspal baru tahun ini. Sirkuit Internasional Losail terlihat seperti trek yang cocok dengan motor kami," ujarnya, dipetik dari Crash, Senin (20/11/2023).

“Tahun lalu berjalan cukup baik di sana, jadi mudah-mudahan kami dapat mengambil manfaat darinya tahun ini, membangun akhir pekan yang baik dan kemudian meraih hasil yang bagus,” lanjutnya.

Pada musim 2022 lalu, Aleix Espargaro menjadi wakil Aprilia tercepat di Sirkuit Losail. Dia finis di posisi keempat balapan utama tersebut mengasapi Marc Marquez (Repsol Honda).