Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Miguel Oliveira Pede Bakal Bersinar di MotoGP Qatar 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |00:00 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Miguel Oliveira <i>Pede</i> Bakal Bersinar di MotoGP Qatar 2023
Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DOHA – Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira percaya diri bisa bersinar di MotoGP Qatar 2023. Pasalnya ia menilai motor Aprilia sangat cocok dengan Sirkuit Losail, Qatar yang berlangsung pada Minggu (20/11/2023) pukul 00.00 WIB.

Oliveira melihat aspal di Sirkuit Losail punya karakter yang cocok dengan motor Aprilia. Dia pun senang dengan trek di negara Timur Tengah itu.

Apalagi pada musim lalu Aprilia juga meraih hasil manis. Sehingga dengan bermodalkan itu semua, Oliveira yakin Aprilia bisa berbicara banyak di seri Qatar.

"Saya suka Qatar, pasti menarik dengan aspal baru tahun ini. Sirkuit Internasional Losail terlihat seperti trek yang cocok dengan motor kami," ujarnya, dipetik dari Crash, Senin (20/11/2023).

Miguel Oliveira

“Tahun lalu berjalan cukup baik di sana, jadi mudah-mudahan kami dapat mengambil manfaat darinya tahun ini, membangun akhir pekan yang baik dan kemudian meraih hasil yang bagus,” lanjutnya.

Pada musim 2022 lalu, Aleix Espargaro menjadi wakil Aprilia tercepat di Sirkuit Losail. Dia finis di posisi keempat balapan utama tersebut mengasapi Marc Marquez (Repsol Honda).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement