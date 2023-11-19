Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil F1 GP Las Vegas 2023: Max Verstappen Menang, Charles Leclerc Posisi 2

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |15:02 WIB
Hasil F1 GP Las Vegas 2023: Max Verstappen Menang, Charles Leclerc Posisi 2
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAS VEGAS - Hasil Formula One (F1) GP Las Vegas 2023 telah diketahui, yang mana pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen berhasil menjadi juara usai finis pertama saat beraksi di Las Vegas Street Circuit, Amerika Serikat, pada Minggu (19/11/2023) siang WIB. Posisi kedua pun dikuasai oleh pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclec.

Menariknya Leclerc merebut posisi kedua usai menyalip Sergio Perez (Red Bull Racing) di lap terakhir F1 GP Las Vegas 2023.Perez pun harus rela finis ketiga pada balapan tersebut di belakang Leclerc. Lalu Esteban Ocon (Alpine) dan Lance Stroll (Aston Martin) melengkapi lima besar.

Jalannya Balapan

Max Verstappen (Red Bull) yang memulai balapan dari posisi kedua langsung menyalip Charles Leclerc (Ferrari) pada tikungan pertama. Tak lama setelah balapan dimulai, Lando Norris (McLaren) membentur pembatas sirkuit dan safety car harus turun ke lintasan.

Verstappen unggul 1,8 detik di depan Leclerc sementara ini memasuki putaran ke-10, sedangkan George Russell (Mercedes) mengekor di belakang Leclerc. Manuver yang dilakukan Verstappen di tikungan pertama terhadap Leclerc membuatnya harus menerima penalti lima detik.

Verstappen menuntaskan penalti yang diterimanya pada putaran ke-16 dan itu membuat Leclerc mampu mencuri posisi terdepan dari sang juara bertahan. Lewis Hamilton (Mercedes) terlihat memelankan mobilnya setelah mengalami kontak dengan Oscar Piastri (McLaren).

Max Verstappen

Leclerc memutuskan untuk masuk ke pit lane pada putaran ke-21 yang membuatnya kehilangan posisi terdepan. Lima terdepan pada putaran ke-24 diisi oleh Perez, Stroll, Leclerc, Sainz, dan Russell dengan Verstappen mengekor di belakangnya.

Sainz kemudian turun dua posisi setelah disalip Russell dan Verstappen. Sayangnya, tak lama setelah itu Verstappen dan Russell bersenggolan yang membuat Russell harus rela menerima penalti lima detik.

