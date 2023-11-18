Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023: Charles Leclerc Pole Position, Duo Ferrari Asapi Max Verstappen

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:35 WIB
Hasil Kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023: Charles Leclerc <i>Pole Position</i>, Duo Ferrari Asapi Max Verstappen
Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) merebut pole position pada F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Finn Blake)
A
A
A

LAS VEGAS - Hasil kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023 sudah diketahui pada Sabtu (18/11/2023) sore WIB. Charles Leclerc berhasil merebut pole position, di depan rekan setimnya Carlos Sainz Jr, serta mengasapi Max Verstappen, di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat (AS).

Jalannya Kualifikasi

Max Verstappen (Red Bull Racing) melaju di Sirkuit Las Vegas Strip untuk F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Mike Blake)

Jalannya kualifikasi pertama diawali dengan urutan Charles Leclerc (Ferrari) dan Sergio Perez (Red Bull Racing) yang bersaing di posisi terdepan, diikuti duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri. Kemudian pembalap Haas, Kevin Magnussen merangsek ke empat terdepan.

Max Verstappen kemudian juga berhasil merangsek ke posisi ketiga menyalip para rivalnya. Sempat gacor di awal balapan, Norris dan Piastri justru harus tersisih di kualifikasi pertama.

Esteban Ocon dari Alpine juga harus tersingkir menyusul dua pembalap tersebut. Sementara Leclerc terus tampil nyaman di posisi terdepan.

Dominasi Leclerc terus dipertahankan hingga kualifikasi kedua, diikuti Carlos Sainz George Russell, Pierre Gasly, Max Verstappen, Alex Albon, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Logan Sargeant dan Valtteri Bottas. Sementara Lewis Hamilton dan Sergio Perez kemudian harus tersisih di kualifikasi kedua.

Leclerc nyaris tak tersentuh hingga kualifikasi ketiga. Leclerc mencatat waktu 1:33,021, lebih cepat 0,022 dari rekannya, Carlos Sainz Jr. Pada akhir kualifikasi ketiga, Leclerc akhirnya berhasil mengamankan pole position.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement