Hasil Kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023: Charles Leclerc Pole Position, Duo Ferrari Asapi Max Verstappen

LAS VEGAS - Hasil kualifikasi F1 GP Las Vegas 2023 sudah diketahui pada Sabtu (18/11/2023) sore WIB. Charles Leclerc berhasil merebut pole position, di depan rekan setimnya Carlos Sainz Jr, serta mengasapi Max Verstappen, di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat (AS).

Jalannya Kualifikasi

Jalannya kualifikasi pertama diawali dengan urutan Charles Leclerc (Ferrari) dan Sergio Perez (Red Bull Racing) yang bersaing di posisi terdepan, diikuti duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri. Kemudian pembalap Haas, Kevin Magnussen merangsek ke empat terdepan.

Max Verstappen kemudian juga berhasil merangsek ke posisi ketiga menyalip para rivalnya. Sempat gacor di awal balapan, Norris dan Piastri justru harus tersisih di kualifikasi pertama.

Esteban Ocon dari Alpine juga harus tersingkir menyusul dua pembalap tersebut. Sementara Leclerc terus tampil nyaman di posisi terdepan.

Dominasi Leclerc terus dipertahankan hingga kualifikasi kedua, diikuti Carlos Sainz George Russell, Pierre Gasly, Max Verstappen, Alex Albon, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Logan Sargeant dan Valtteri Bottas. Sementara Lewis Hamilton dan Sergio Perez kemudian harus tersisih di kualifikasi kedua.

Leclerc nyaris tak tersentuh hingga kualifikasi ketiga. Leclerc mencatat waktu 1:33,021, lebih cepat 0,022 dari rekannya, Carlos Sainz Jr. Pada akhir kualifikasi ketiga, Leclerc akhirnya berhasil mengamankan pole position.