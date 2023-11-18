Hasil 16 Besar Table Tennis Okezone 2023: BRI A Merana, Telkom A dan UNJ Digdaya hingga Lolos ke Perempatfinal!

HASIL 16 besar Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Sebanyak delapan pertandingan di babak 16 besar tenis meja beregu ini telah digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 18 November 2023.

Pada babak 16 besar Table Tennis Okezone 2023 ini, dibagi ke dua bagan. Di bagan 1, ada delapan tim yang unjuk gigi di GOR kebanggaan mahasiswa UNJ tersebut yakni JRP A, Oakwood Kuningan, Pelindo, BRI A, Telkom A, Kemenkeu A, OJK A, dan Pertamina Patra Niaga A.

Usai bertanding cukup sengit, ada empat tim di bagan 1 ini yang keluar sebagai pemenang. Di antaranya, JRP A sukses mengalahkan Oakwood Kuningan (2-0), Pelindo melibas BRI A (2-1), Telkom A menekuk Kemenkeu A (2-0), dan Pertamina Patra Niaga A melumat OJK A (2-0).

Sementara di bagan 2, juga ada delapan tim lain yang telah bertanding di 16 besar tunamen tenis meja beregu itu. Mereka adalah UNJ, Bank Mandiri, JRP B, Pertamina Patra Niaga B, PT Pos Indonesia, Telkom B, Kemenkeu B, dan Wijaya Karya.

Hasilnya, UNJ sukses menyingkirkan Bank Mandiri dengan skor 2-1 dan JRP B berhasil menghempaskan Pertamina Patra Niaga B (2-0). Di laga lain, PT Pos Indonesia menyerah dari Telkom B (0-2), sedangkan Kemenkeu B menang atas Wijaya Karya (2-0).

Sebatas informasi, Table Tennis Okezone 2023 merupakan turnamen tenis meja beregu yang diikuti 33 tim dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang beregu ini mempertandingkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

Dari deretan kontestan Table Tennis Okezone 2023, di antaranya ada yang bertatus mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.