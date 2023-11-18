Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil 16 Besar Table Tennis Okezone 2023: BRI A Merana, Telkom A dan UNJ Digdaya hingga Lolos ke Perempatfinal!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |15:50 WIB
Hasil 16 Besar Table Tennis Okezone 2023: BRI A Merana, Telkom A dan UNJ Digdaya hingga Lolos ke Perempatfinal!
Table Tennis Okezone 2023 sudah mencapai babak perempatfinal (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)
A
A
A

HASIL 16 besar Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Sebanyak delapan pertandingan di babak 16 besar tenis meja beregu ini telah digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 18 November 2023.

Pada babak 16 besar Table Tennis Okezone 2023 ini, dibagi ke dua bagan. Di bagan 1, ada delapan tim yang unjuk gigi di GOR kebanggaan mahasiswa UNJ tersebut yakni JRP A, Oakwood Kuningan, Pelindo, BRI A, Telkom A, Kemenkeu A, OJK A, dan Pertamina Patra Niaga A.

Table Tennis Okezone 2023

Usai bertanding cukup sengit, ada empat tim di bagan 1 ini yang keluar sebagai pemenang. Di antaranya, JRP A sukses mengalahkan Oakwood Kuningan (2-0), Pelindo melibas BRI A (2-1), Telkom A menekuk Kemenkeu A (2-0), dan Pertamina Patra Niaga A melumat OJK A (2-0).

Sementara di bagan 2, juga ada delapan tim lain yang telah bertanding di 16 besar tunamen tenis meja beregu itu. Mereka adalah UNJ, Bank Mandiri, JRP B, Pertamina Patra Niaga B, PT Pos Indonesia, Telkom B, Kemenkeu B, dan Wijaya Karya.

Hasilnya, UNJ sukses menyingkirkan Bank Mandiri dengan skor 2-1 dan JRP B berhasil menghempaskan Pertamina Patra Niaga B (2-0). Di laga lain, PT Pos Indonesia menyerah dari Telkom B (0-2), sedangkan Kemenkeu B menang atas Wijaya Karya (2-0).

Sebatas informasi, Table Tennis Okezone 2023 merupakan turnamen tenis meja beregu yang diikuti 33 tim dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang beregu ini mempertandingkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

Dari deretan kontestan Table Tennis Okezone 2023, di antaranya ada yang bertatus mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement