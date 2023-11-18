Table Tennis Okezone 2023 Diramaikan dengan Kuis, Peserta dan Penonton Sambut Antusias

JAKARTA – Ajang Table Tennis Okezone 2023 turut diramaikan dengan sejumlah acara guna menghibur peserta dan penonton yang hadir di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, pada Sabtu (18/11/2023). Salah satu acara hiburan yang disuguhkan adalah kuis.

Sesi kuis ini pun disambut antusias para pemain dan juga penonton Table Tennis Okezone 2023. Sebab, ada hadiah menarik juga yang sudah disediakan.

(Keseruan sesi kuis di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Afilia Zahra/MNC Portal Indonesia)

Dua orang MC memimpin jalannya kuis yang diadakan di sela-sela Table Tennis Okezone 2023. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan mengenai acara tenis meja hari ini ke sejumlah orang secara acak.

Peserta kuis pertama adalah salah satu peserta lomba tenis meja, yakni Ali. Ali mengatakan bahwa ia sudah bermain tenis meja sejak kelas 4 SD.

Kemudian, peserta kuis selanjutnya bernama Ika. Dia juga merupakan salah satu peserta tenis meja Table Tennis Okezone 2023. Ika pun berhasil memenangkan kuis sehingga mendapat hadiah.

Ika berhasil menjawab beberapa pernyataan dari MC. Pernyataan yang disampaikan, mulai dari yang berkaitan dengan Okezone hinga tenis meja.

"Berapa huruf yang ada di OKEZONE?" tanya MC kepada Ika.

"Ada 7 huruf,” Ika menjawabnya dengan tepat.

"Apa nama lain dari tenis meja," tanya lagi MC yang memimpin jalannya sesi itu.

"Pinpong," jawab Ika dengan tepat kembali.